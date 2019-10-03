Чиновники из Северной Осетии обвинены в мошенничестве с пенсиями умерших

03 октября 2019, 14:07

Семь жителей Ирафского района в том числе трое сотрудников отделения пенсионного фонда, предстанут перед судом по обвинению в хищении шести миллионов рублей пенсий умерший жителей региона.

В суд направлены уголовные дела против семи жителей Ирафского района Северной Осетии, трое из которых работали в местном отделении пенсионного фонда. Обвиняемые формировали пенсионные дела умерших жителей республики, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали деньги в банке, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления МВД.

Сумма ущерба составила 6 миллионов рублей, отмечает ведомство. Дело расследуется по статье «мошенничество, совершенное организованной преступной группой».

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет тюрьмы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июля стало известно о хищении 2,8 миллионов рублей сотрудниками управления соцзащиты в Дербентском районе Дагестана, которые вошли в сговор с доставщиками пенсий.