03 октября 2019, 14:07
Чиновники из Северной Осетии обвинены в мошенничестве с пенсиями умерших
Семь жителей Ирафского района в том числе трое сотрудников отделения пенсионного фонда, предстанут перед судом по обвинению в хищении шести миллионов рублей пенсий умерший жителей региона.
В суд направлены уголовные дела против семи жителей Ирафского района Северной Осетии, трое из которых работали в местном отделении пенсионного фонда. Обвиняемые формировали пенсионные дела умерших жителей республики, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали деньги в банке, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления МВД.
Сумма ущерба составила 6 миллионов рублей, отмечает ведомство. Дело расследуется по статье «мошенничество, совершенное организованной преступной группой».
Максимальная санкция по данной статье – 10 лет тюрьмы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июля стало известно о хищении 2,8 миллионов рублей сотрудниками управления соцзащиты в Дербентском районе Дагестана, которые вошли в сговор с доставщиками пенсий.
"Васильев рассказал о связи чиновников ФОМС с боевиками", "ФОМС начал проверку в Дагестане через 1,5 месяца после ареста Сулейманова", "Дагестанские аналитики предрекли новые аресты по делу Махачева".
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