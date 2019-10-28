28 октября 2019, 23:46

Замглавы села в Северной Осетии отпущен из-под стражи

Заместитель главы Црауского сельского поселения в Северной Осетии, арестованный по делу об убийстве, отпущен из-под стражи. В деле появился новый подозреваемый, оформивший явку с повинной.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района 19 октября был задержан по подозрению в убийстве жителя села Црау. Следствие предположило, что 15 октября он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. Чиновник был арестован.

"На момент задержания подозреваемого у следствия были все основания предполагать о его причастности к убийству. Поэтому он был задержан, и по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом того, что явилось лицо и призналось в совершенном преступлении, подозреваемому не было предъявлено обвинение, и он был освобожден из-под стражи", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии сегодня на своем сайте.

При этом по данным ведомства, "говорить о невиновности заместителя главы Црауского сельского поселения пока преждевременно".

Примечание:

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