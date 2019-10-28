28 октября 2019, 23:46
Замглавы села в Северной Осетии отпущен из-под стражи
Заместитель главы Црауского сельского поселения в Северной Осетии, арестованный по делу об убийстве, отпущен из-под стражи. В деле появился новый подозреваемый, оформивший явку с повинной.
Как писал "Кавказский узел", 35-летний замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района 19 октября был задержан по подозрению в убийстве жителя села Црау. Следствие предположило, что 15 октября он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. Чиновник был арестован.
"На момент задержания подозреваемого у следствия были все основания предполагать о его причастности к убийству. Поэтому он был задержан, и по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом того, что явилось лицо и призналось в совершенном преступлении, подозреваемому не было предъявлено обвинение, и он был освобожден из-под стражи", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии сегодня на своем сайте.
При этом по данным ведомства, "говорить о невиновности заместителя главы Црауского сельского поселения пока преждевременно".
"При перестрелке в Дагестане убит депутат Эльдар Яралиев", "Трое жителей Ингушетии госпитализированы после драки во Владикавказе", "Резонансное убийство обострило вопрос аренды земли в Кабардино-Балкарии".
29 октября 2019, 00:07
-
Азербайджанский оппозиционер отверг обвинения в хулиганстве
Зампред партии Народного фронта Азербайджана Сеймур Хази назвал ложными предъявленные ему обвинения в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Он связал свой административный арест с участием в подготовке митинга оппозиции.
28 октября 2019, 23:53
-
Суд в Кабардино-Балкарии смягчил домашний арест Рамазану Молову
Верховный суд Кабардино-Балкарии разрешил прогулки жителю селения Псыкод Рамазану Молову, арестованному по обвинению в травмировании полицейского во время массовых беспорядков в Кенделене. Адвокат назвала домашний арест «жесткой мерой» и пообещала обжаловать решение суда.
28 октября 2019, 22:56
-
Житель пятиэтажки в Тбилиси госпитализирован после взрыва
Один человек госпитализирован в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в столице Грузии. Здание частично разрушено, жильцы эвакуированы, сообщили в МВД.
28 октября 2019, 22:54
-
1
Внук саудовского шейха заявил о презрении к Кадырову
Потомок бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил главу Чечни во лжи о ваххабитах и притеснениях мусульман. Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам пригласил его в Чечню, но ибн Баз выразил презрение к Кадырову.
28 октября 2019, 22:50
-
Комитет против пыток объявил об акции в поддержку Иритова
Серия одиночных пикетов в поддержку главы организации "Вольный аул" Аслана Иритова пройдет 31 октября. Акция приурочена ко второй годовщине стычки с силовиками, произошедшей во дворе дома Иритовых.
-
28 октября 2019, 22:541
Внук саудовского шейха заявил о презрении к Кадырову
-
28 октября 2019, 19:37
Мать избитой в Ингушетии девочки стала ее законным представителем
-
28 октября 2019, 16:09
Суд по делу Цкаева назначил повторную экспертизу в Москве
-
28 октября 2019, 15:52
Жительница Ростовской области добилась реакции чиновников на проблему с жильем
-
28 октября 2019, 12:18
Бесланцы озвучили ожидания от избранных депутатов горсобрания
-
28 октября 2019, 08:271
Житель Кахетии заподозрен в принуждении дочери-подростка к браку
-
28 октября 2019, 23:53
Суд в Кабардино-Балкарии смягчил домашний арест Рамазану Молову
-
28 октября 2019, 22:56
Житель пятиэтажки в Тбилиси госпитализирован после взрыва
-
28 октября 2019, 22:50
Комитет против пыток объявил об акции в поддержку Иритова
-
28 октября 2019, 19:26
Спикеру парламента Армении предъявлено обвинение
-
28 октября 2019, 18:471
Арестованы счета матери активистки Антоновой
-
28 октября 2019, 18:35
Спасатели продолжили поиски туриста в горах Кабардино-Балкарии
-
28 октября 2019, 18:06
Ирина Кувалдина лишена поста в правительстве Ставрополья
-
28 октября 2019, 17:22
Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли в Махачкале
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
29 октября 2019, 00:07
Азербайджанский оппозиционер отверг обвинения в хулиганстве
-
28 октября 2019, 23:53
Суд в Кабардино-Балкарии смягчил домашний арест Рамазану Молову
-
28 октября 2019, 20:24
Кадыров Ислам Вахаевич
-
24 октября 2019, 14:01
Билалов Ахмед Гаджиевич
-
19 октября 2019, 14:21
Дымовский Алексей Александрович
-
24 октября 2019, 13:09
BERG...man TbilisiО "гневе пользователей", хайпе, инстаграме и Ко, попсе, пустоте, фед. ТВ и том, что все ...с головы 20
-
18 октября 2019, 14:03
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваНеизвестная история города Нальчика в репортажах Амура Бакиева и Алима Пшибиева
-
11 октября 2019, 16:44
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Инстаграм и папаха. Как Хабиб Нурмагомедов формирует кавказскую повестку". 2
-
07 октября 2019, 10:46
BERG...man TbilisiМайкоп, Нальчик, Грозный, Махачкала, Владикавказ, Ставрополь - среди аутсайдеров 100-ни городов РФ по зарплатам 29
-
29 сентября 2019, 12:59
Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаеваосетинские фантастические фильмы (форум "Аланика") 3
-
27 октября 2019, 10:08Активисты ОНФ обнаружили незаконное производство древесного угля в Дагестане
-
25 октября 2019, 19:58В Махачкале издана книга "Аманат Кавказской войны"
-
25 октября 2019, 13:33В Северной Осетии готовится к изданию серия книг «Аланская библиотека»
-
25 октября 2019, 12:43Глава Северной Осетии на встрече с послом Швейцарии в РФ сообщил о заинтересованности в продвижении Трусовского вопроса
-
25 октября 2019, 12:41Ингушские парламентарии попросили помиловать участников протестной акции
-
23 октября 2019, 14:28
Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)
-
22 октября 2019, 17:44
Джинны
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
28 октября 2019, 14:45
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в сентябре 2019 года по данным Кавказского Узла
-
24 октября 2019, 22:26
В сентябре 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали пять человек