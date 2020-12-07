Чермен Мамиев. © Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания

07 декабря 2020, 14:55

Глава Минприроды Северной Осетии ушел в отставку после освобождения из СИЗО

Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев, подозреваемый в превышении полномочий, попрощался с коллективом.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев был задержан по делу о превышении полномочий и арестован, ему грозит до 10 лет заключения. По версии следствия, он распорядился выплатить из бюджета 406 миллионов рублей за невыполненные по госконтракту работы.

Сегодня Чермен Мамиев, возглавлявший Минприроды республики с 2016 года, попрощался с коллективом, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил "Градус Осетии". В публикации приводится речь министра, в которой ничего не говорится о причинах отставки.

Ранее, 16 ноября, источник в правительстве Северной Осетии сообщил, что Мамиева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Вскоре после этого, 19 ноября, Мамиев встретился с главой республики Вячеславом Битаровым и уже тогда заявил о решении покинуть пост главы Минприроды, проинформировала 24 ноября "ОсНова".

По данным следствия, министр подписал документы для оплаты контракта по утилизации опасных отходов на Унальском хвостохранилище, а подрядчик не имел лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом, пишет сегодня "Интерфакс".

Примечание:

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