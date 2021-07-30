Минпромторг подтвердил гибель человека после пожара на химкомбинате в Ростовской области

30 июля 2021, 23:29

Один из пострадавших при взрыве и пожаре на химкомбинате "Каменский" в Каменске-Шахтинском умер в больнице, сообщили в министерстве.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 июля в одном из цехов химкомбината “Каменский” произошло возгорание, были госпитализированы семь человек. Источник в правоохранительных органах сообщил, что один их них скончался.

Семеро пострадавших были доставлены в больницу, впоследствии один человек скончался, сообщил сегодня Минпромторг России на своем сайте.

Отмечается, что семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь.

Министерство указало, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, "не предполагает нахождения людей в цеху".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на химкомбинате с января прошли шесть внеплановых проверок соблюдения мер пожарной безопасности. Все они были связаны с выданными в 2019 году предписаниями об устранении нарушений, срок исполнения которых истек, сообщил "Интерфакс".