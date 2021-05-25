Главный инженер таганрогского водоканала уволен после аварии на очистных сооружениях

25 мая 2021, 22:33

Главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова сняли с должности после гибели 11 человек на очистных сооружениях в Дмитриадовке за то, что он не принял мер по соблюдению техники безопасности при проведении аварийных работ, сообщил губернатор Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня руководство "Водоканала" сообщило сегодня о задержании главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова. Суд арестовал его до 20 июля по делу об аварии на очистных сооружениях в Дмитриадовке, сообщили сегодня источники.

21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 24 мая директор таганрогского "Водоканала" заявил, что предприятие не виновно в гибели рабочих.

Главный инженер таганрогского водоканала уволен, сообщил сегодня со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева "Интерфакс-Юг".

Губернатор сообщил, что главный инженер уволен с работы за непринятие мер по соблюдению техники безопасности "как непосредственно отвечавший за эту работу в системе таганрогского водоканала".

Он также отметил, что основной причиной трагедии стало "несоблюдение техники безопасности при проведении аварийно-восстановительных работ".