25 мая 2021, 22:33

Главный инженер таганрогского водоканала уволен после аварии на очистных сооружениях

Главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова сняли с должности после гибели 11 человек на очистных сооружениях в Дмитриадовке за то, что он не принял мер по соблюдению техники безопасности при проведении аварийных работ,  сообщил губернатор Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня руководство "Водоканала" сообщило сегодня о задержании главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова. Суд арестовал его до 20 июля по делу об аварии на очистных сооружениях в Дмитриадовке, сообщили сегодня источники. 

21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 24 мая директор таганрогского "Водоканала" заявил, что предприятие не виновно в гибели рабочих. 

Главный инженер таганрогского водоканала уволен, сообщил сегодня со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева "Интерфакс-Юг".

Губернатор сообщил, что главный инженер уволен с работы за непринятие мер по соблюдению техники безопасности "как непосредственно отвечавший за эту работу в системе таганрогского водоканала".

Он также отметил, что основной причиной трагедии стало "несоблюдение техники безопасности при проведении аварийно-восстановительных работ".

Напомним,  22 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил днем траура по погибшим. Он пообещал выделить по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей – тем, кто находится в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, а также по 200 тысяч рублей тем, кто получил легкие повреждения.

Примечание:

"Семь человек остаются в больнице после аварии в коллекторе под Таганрогом", "Жильцы многоэтажки эвакуированы в Ростове-на-Дону из-за пожара", "63 ребенка отравились в шахтинском детсаду".

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