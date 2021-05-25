Главный инженер таганрогского водоканала арестован по делу о гибели 11 рабочих

25 мая 2021, 16:02

Суд арестовал до 20 июля главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова по делу об аварии на очистных сооружениях в Дмитриадовке, сообщили сегодня источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 24 мая директор таганрогского "Водоканала" заявил, что предприятие не виновно в гибели рабочих. Руководство "Водоканала" сообщило сегодня о задержании главного инженера.

Ленинский районный суд Ростовской области удовлетворил сегодня ходатайство следствия об аресте главного инженера таганрогского водоканала. "Юрий Поляков арестован до 20 июля", - привел "Интерфакс" слова представителя пресс-службы Ленинского районного суда.

Поляков подозревается в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, проинформировал "Первый ростовский" со ссылкой на источник в региональном следкоме.

Часть 3 статьи 217 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

Роструд признал происшествие в Дмитриадовке несчастным случаем. Все рабочие в момент аварии выполняли свои служебные обязанности, поэтому специальная комиссия Роструда признала происшествие в Дмитриадовке несчастным случаем на производстве. После вынесения решения ведомство передало документы в Фонд социального страхования для начисления выплат пострадавшим и семьям погибших, проинформировал сегодня ТАСС.

Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим. Он пообещал выделить по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей – тем, кто находится в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, а также по 200 тысяч рублей тем, кто получил легкие повреждения. "Наверняка к понедельнику (24 мая) мы выделим эти деньги", – сказал глава региона.