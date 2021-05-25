25 мая 2021, 14:15

Главный инженер "Водоканала" задержан после гибели 11 рабочих под Таганрогом

По делу о гибели 11 рабочих после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом задержан главный инженер таганрогского "Водоканала", сообщило руководство организации.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Позднее один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 24 мая директор таганрогского водоканала заявил, что предприятие не виновно в гибели рабочих.

По делу о гибели 11 рабочих при работах на очистном коллекторе под Таганрогом задержан главный инженер таганрогского "Водоканала", сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Эту информацию подтвердил директор городского "Водоканала" Евгений Плетменцев. "Да, вчера задержали [главного инженера водоканала Таганрога]", – привел агентство его слова.

Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим. Он пообещал выделить по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей – тем, кто находится в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, а также по 200 тысяч рублей тем, кто получил легкие повреждения. "Наверняка к понедельнику (24 мая) мы выделим эти деньги", – сказал глава региона.

Следственный комитет начал расследование уголовного дела о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 2 статьи 217 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы). Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать все материалы дела в управление центрального аппарата ведомства.

Примечание:

"Гибель подростков в Новочеркасске вызвала вопрос об эффективности "Безопасного города", "Жильцы многоэтажки эвакуированы в Ростове-на-Дону из-за пожара", "63 ребенка отравились в шахтинском детсаду".

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