Два рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

21 мая 2021, 14:41

Минимум двое рабочих скончались сегодня в результате отравления на очистных сооружениях в Неклиновском районе, еще пять человек госпитализированы, сообщили в администрации Таганрога.

Пострадавшие доставлены в больницу в Таганроге. "Пять человек госпитализированы", - сказал глава городской администрации Андрей Лисицкий. По его словам, число погибших уточняется.

Коллектор, где произошел инцидент, затоплен, и точное число находившихся там рабочих неизвестно, пояснил источник. "Уже сейчас понятно, что их могло быть там 12 человек", - процитировал слова источника "Интерфакс".

По данным городского управления ГО и ЧС, погибших - не менее двух, передал ТАСС.

Насосная станция очистных сооружений находятся на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района, но отвечает за них таганрогский "Водоканал". Прокуратура Ростовской области проводит там проверку, отчиталось ведомство на своем сайте. В сообщении не указано число погибших рабочих.