Двое детей погибли в машине из-за жары в Ростовской области

04 июля 2021, 10:49

Девочки во время игры во дворе своего дома в Каменском районе залезли в автомобиль и не смогли выбраться, они погибли от перегрева, сообщили прокуратура и следствие.

По версии следствия, 3 июля две девочки играли во дворе в своего дома в Каменском районе. Они самостоятельно залезли в автомобиль, который был припаркован рядом, считают следователи.

Мать, заметив отсутствие детей, обратилась в полицию. В результате поисков двоих девочек обнаружили в автомобиле, они были мертвы, сообщило вечером 3 июля следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте. Предварительной причиной смерти детей является воздействие высокой атмосферной температуры, считают следователи.

Дело расследуется по статье о причинение смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ), отмечает ведомство.

Дети погибли, не сумев самостоятельно выбраться из машины "в силу малолетнего возраста", поэтому "провели длительное время в салоне автомашины под воздействием высокой температуры воздуха", говорится в сообщении на сайте прокуратуры по Ростовской области.

Одной погибшей девочке был 1 год и 8 месяцев, второй - 3 года и 8 месяцев, сообщила газета "ПИК" на своей странице в Instagram. "Сестренки играли во дворе дома со своим восьмилетним братом. В какой-то момент девочки спрятались, а мальчик, не найдя их, отправился в дом", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в частном доме в Сальске в январе были найдены тела четырех человек, в том числе двоих детей. По версии следствия, они погибли из-за отравления газом.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Глубокий, который является административным центом Каменского района, температура воздуха +29 градусов, переменная облачность, слабый дождь и ветер скоростью 5 метров в секунду. В ночь на 5 июля похолодает до +23, будет ясно, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.