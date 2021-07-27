Часть жителей Абхазии остались без света во время непогоды

27 июля 2021, 13:50

Авария произошла на линии электропередачи в результате непогоды, без света остались жители Гудаутского района.

В ночь на 27 июля в Абхазии прошел ливень, поднялся уровень рек и произошли подтопления отдельных территорий.

"В результате сложных погодных условий произошла авария на ВЛ Бзыбь-220. Были повалены две опоры высоковольтной линии. На место аварии выехали аварийные бригады РУП Черноморэнерго", - сказано в сообщении на странице компании в Facebook.

В зону отключения электроснабжения попали жители части Гудаутского района, пишет "Sputnik-Абхазия".

Число жителей, оставшихся без света, а также время окончания аварийно-восстановительных работ не уточняются.

"Кавказский узел" ранее писал, что 4 июля в Сухуме в результате сильного ветра были оборваны электрические и троллейбусные провода, повалено около 50 деревьев. Город оказался обесточен.

Напомним, что в конце июня в Абхазии был вновь введен график отключений электроэнергии. Необходимость графика "Черноморэнерго" обосновало повышенными нагрузками и частичной экономией электроэнергии к зимнему периоду. Постоянные проблемы с электричеством энергетики связывают с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Гудауте будет идти дождь, который усилится ночью. Днем температура составит +25 градусов, ночью понизится до +24, скорость ветра - от 2 до 1 метра в секунду соответственно. 28 июля вновь ожидаются осадки, ветер усилится до 3 м/с, температура составит +25 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.