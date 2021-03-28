28 марта 2021, 11:30

Жители нескольких районов Абхазии остались без света

Подача электричества в Сухумский, Гудаутский и часть Гагрского районов Абхазии приостановлена в связи с аварией в энергосистеме России, сообщило "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. С 11 декабря 2020 года республика начала получать переток из России из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. В конце декабря жители Сухума жаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно. Компания "Черноморэнерго" связала проблемы с подачей электроэнергии с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют.

Подстанция "Псоу" отключена сегодня "в связи с аварийной ситуацией в энергосистеме Российской Федерации", сообщила компания "Черноморэнерго".

"Без подачи электроэнергии остались часть Гагрского района, Гудаутский и Сухумский районы, г.Сухум. Работа по выяснению и устранению причин аварии ведётся. [...] Время восстановления на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в 10.20 мск на странице компании в Facebook.

По словам начальника диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурама Джаджаи, воздушная линия "Псоу 220" отключилась "из-за системной аварии" на территории России. Помимо перечисленных в сообщении компании территорий, электричества нет в Пицунде, селе Алахадзы и поселке Бзыбь, пишет "Sputnik-Абхазия".

Напомним, что 5 марта в нескольких районах Абхазии был введен график подачи электроэнергии в связи с ремонтными работами на российской воздушной ЛЭП "Кавкасиони". Повреждение обнаружилось на грузинском участке воздушной линии, и 7 марта ограничения подачи электроэнергии жителям Абхазии были сняты.

Примечание:

"Абхазия восполнила энергодефицит за счет России", "Абхазская энергокомпания сняла ограничения на подачу света", "Аналитики предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы в Абхазии в связи с нехваткой электроэнергии".

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