График отключений электроэнергии введен в Абхазии

28 июня 2021, 06:21

Потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых годов, в связи с чем с сегодняшнего дня введен график отключений в ночное время и рано утром. Отключения будут производиться на два часа в сутки по районам.

Как писал "Кавказский узел", компания "Черноморэнерго" 15 ноября 2020 года ввела в Абхазии график отключений электроэнергии. Жителям разных районов отключали свет трижды в день по два часа. 21 ноября ограничения были сокращены до четырех часов в день, а 26-го — до двух. 27 апреля в эксплуатацию после ремонта была введена Ингурская ГЭС, на фоне чего в Абхазии были отменены веерные отключения.

По словам гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, энергетики связывают проблему с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду с 00.00 мск 28 июня в Абхазии вновь введен график ограничений, пишет 27 июня "Спутник-Абхазия".

По данным "Черноморэнерго", нагрузки на электросети в этом году превысили показатели прошлого года. В связи с этим на два часа в сутки ночью и ранним утром электроэнергия будет отключаться. Такой график введен в связи с курортным сезоном, чтобы не доставлять неудобства отдыхающим.

С 01.00 до 03.00 мск света не будет в восточной части Гудаутского района, западной и центральной части Сухума и Сухумского района; с 03.00 до 05.00 мск электричество будет отключено в Гагрском районе, Пицунде, поселках Алахадзы и Бзып и западной части Гадутского района; с 05.00 до 07.00 мск - в Галском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гулрыпшском районах, а также в восточной части Сухума и Сухумского района.

Потребление электроэнергии в Абхазии составляет на сегодняшний день 6,5 миллиона киловатт-часов, что превышает показатели предыдущих лет на 2,5 миллиона киловатт-часов. По словам председателя правления Ингурской ГЭС Левана Мебонии, гидроэлектростанция не может покрыть потребности с учетом этих объемов потребления, сообщает apsny.ru.

По его мнению, необходимо прекращать поставки электроэнергии неплательщикам, в противном случае придется ограничить подачу электричества. Мебония отметил, что с руководством "Черноморэнерго" они обсуждали возможность импорта электроэнергии для майнеров криптовалют по соответствующим ценам.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".