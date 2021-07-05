Электрический столб. Фото Елены Синеок для "Кавказского узла"

05 июля 2021, 04:43

Подача электричества восстановлена в части Сухума

Восстановить подачу электроэнергии удалось пока только в районе Республиканской больницы Сухума, аварийные работы продолжатся сегодня с утра.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля в Сухуме в результате сильного ветра были оборваны электрические и троллейбусные провода, повалено около 50 деревьев. Город оказался обесточен.

Восстановить подачу электроэнергии удалось только в части Сухума - в районе Республиканской больницы, пишет со ссылкой на главу СУЭС Тимура Джинджолию "Спутник-Абхазия".

По словам Джинджолии, аварийные работы продолжатся сегодня, 5 июля утром, планируется подключить к энергосетям Новый район и район ВИЭМа. Он отметил, что во избежание несчастных случаев остальные части города в ночное время подключать не станут.

"Был нанесен очень большой ущерб нашим сетям падающими деревьями, которые вывели из строя наши линии воздушные", - оценил Джинджолия последствия урагана на видео, которое было опубликовано на странице администрации Сухума в соцсети Facebook.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 5 июля, в дневное время в Сухуме прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха 22 градуса, скорость ветра два метра в секунду. В ночь на 6 июля ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"График отключений электроэнергии введен в Абхазии", "23 майнинг-фермы закрыло МВД Абхазии в мае", "Жители нескольких районов Абхазии остались без света".

Автор: "Кавказский узел"

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