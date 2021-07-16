16 июля 2021, 13:20

Прокуратура заявила о крупном мошенничестве с землей в Махачкале

Земельный участок в Махачкале стоимостью свыше 9 миллионов рублей был передан в частную собственность по поддельным документам, заявила прокуратура, начав расследование дела о мошенничестве.

По данным ведомства, неустановленные лица, использовав поддельные свидетельство на право постоянного владения, бессрочного пользования землей и постановление администрации Махачкалы, незаконно приобрели право собственности на принадлежащий городскому округу земельный участок площадью 600 квадратных метров. "В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей", - сообщила прокуратура Дагестана.

Ведомство возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). Кроме того, в Советский районный суд Махачкалы направлен иск о признании недействительными документов, на основании которых был приобретен участок, и возврате его в муниципальную собственность, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне бывший глава села Нижнее Казанище Буйнакского района Дагестана был обвинен в том, что незаконно передал своему брату земельный участок площадью 9 тысяч квадратных метров.

Примечание:

"Сергей Меликов дал показания по делу о мошенничестве с квартирой в Подмосковье", "Дело о хищении при ремонте водопровода в Дагестане дошло до суда", "Пять жителей Махачкалы заподозрены в неправомерном получении грантов".

Автор: "Кавказский узел"

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