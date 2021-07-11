Сергей Меликов дал показания по делу о мошенничестве с квартирой в Подмосковье

11 июля 2021, 09:16

Врио главы Дагестана Сергей Меликов выступил в защиту бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе.

Сергей Меликов дал показания в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с жильем генерала-лейтенанта Сергея Милейко.

На допросе в Реутовском гарнизонном военном суде, который прошел 9 июля, Меликов подтвердил показания, данные в ходе следствия по этому делу, сообщил 10 июля со ссылкой на источники "Коммерсант". Врио главы Дагестана рассказал, что знает подсудимых - бывшего бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела отдельной дивизии особого назначения майора Кирилла Прокудина, которые проходят по этому делу.

28 июля 2016 года Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". 5 октября Меликов был назначен временным главой республики.

Меликов предположил, что спорное помещение не могло оказаться в собственности Росгвардии вместо муниципальной. Он также заявил, что ну него нет сведений о противоправных действиях подсудимых. Майора Прокудина по службе он охарактеризовал отрицательно, а генерал Милейко, по словам Меликова, добросовестно относился к своим обязанностям, и служебные вопросы под его руководством «решались вовремя и в срок», рассказали источники. На часть вопросов Меликов ответить не смог, сославшись на незнание или давность событий, сообщили они.

Реутовский гарнизонный военный суд Московской области приступил к слушанию уголовного дела в отношении Милейко, сообщил 9 июня ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве при получении квартиры в Балашихе, где впоследствии его жена открыла парикмахерскую. Вторым подсудимым по делу проходит бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин. Милейко свою вину не признает, а Прокудин согласен с версией обвинения частично. Милейко также проходит по делу о хищенях бюджетных средств и злоупотреблений при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии, ущерб по которому оценен почти 680 миллионов рублей, информировал РБК.