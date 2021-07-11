Сергей Меликов/ Кадр видео РГВК "Дагестан" https://www.youtube.com/watch?v=mx-HURtoYag&feature=emb_logo

11 июля 2021, 09:16

Сергей Меликов дал показания по делу о мошенничестве с квартирой в Подмосковье

Врио главы Дагестана Сергей Меликов выступил в защиту бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе.

Сергей Меликов дал показания в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с жильем генерала-лейтенанта Сергея Милейко.

На допросе в Реутовском гарнизонном военном суде, который прошел 9 июля, Меликов подтвердил показания, данные в ходе следствия по этому делу, сообщил 10 июля со ссылкой на источники "Коммерсант". Врио главы Дагестана рассказал, что знает подсудимых - бывшего бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела отдельной дивизии особого назначения майора Кирилла Прокудина, которые проходят по этому делу. 

28 июля 2016 года Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии,  говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".  5 октября Меликов был назначен временным главой республики.

Меликов предположил, что спорное помещение не могло оказаться в собственности Росгвардии вместо муниципальной. Он также заявил, что ну него нет сведений о противоправных действиях подсудимых. Майора Прокудина по службе он охарактеризовал отрицательно, а генерал Милейко, по словам Меликова, добросовестно относился к своим обязанностям, и служебные вопросы под его руководством «решались вовремя и в срок», рассказали источники. На часть вопросов Меликов ответить не смог, сославшись на незнание или давность событий, сообщили они. 

Реутовский гарнизонный военный суд Московской области приступил к слушанию уголовного дела в отношении Милейко, сообщил 9 июня ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве при получении квартиры в Балашихе, где впоследствии его жена открыла парикмахерскую. Вторым подсудимым по делу проходит бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин. Милейко свою вину не признает, а Прокудин согласен с версией обвинения частично. Милейко также проходит по делу о хищенях бюджетных средств и злоупотреблений при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии, ущерб по которому оценен почти 680 миллионов рублей, информировал РБК.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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