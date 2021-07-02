Дело о хищении при ремонте водопровода в Дагестане дошло до суда

02 июля 2021, 09:32

Директор госучреждения в Гунибском районе, необоснованно выделивший из бюджета 1,5 миллиона рублей на ремонт водопровода, обвинен в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", директор муниципального учреждения в Гунибском районе в мае был заподозрен в том, что одобрил выплату стройкомпании 1,5 миллиона рублей за ремонт водопровода, тогда как работы были сделаны за счет пожертвований сельчан.

По версии следствия, в ноябре 2019 года администрация Гунибского района заключила с подрядной организацией контракт на капремонт водопровода к селу Сильта. Принять работы должен был руководитель госучреждения "Служба единого заказчика". В декабре того же года он, не проверив объем выполненных работ, подписал подложные документы об их завершении и подрядчику были перечислены 1,5 млн рублей. Фактически ремонт проводился за счет добровольных пожертвований жителей села, а подрядная организация каких-либо работ по контракту не осуществляла. "Полученные обманным путем бюджетные денежные средства генеральный директор подрядной организации похитил и использовал по своему усмотрению", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Директор муниципального учреждения обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК России). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее было передано в суд дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) в отношении гендиректора подрядной организации, говорится в сообщении, опубликованном 1 июля на сайте ведомства.