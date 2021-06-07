Глава дагестанского села обвинен в земельных махинациях

07 июня 2021, 13:38

Бывший глава села Нижнее Казанище Буйнакского района Дагестана незаконно передал своему брату земельный участок площадью 9 тысяч квадратных метров, сообщило сегодня следствие.

Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении бывшего главы села Нижнее Казанище.

По версии следствия, в 2015 году глава села издал постановление о бесплатном предоставлении своему родному брату в собственность земельного участка площадью 9,9 тысячи квадратных метров, который относился к категории земель сельхозназначения. В документы чиновник внес ложные сведения о том, что его брат не имел и не имеет земельного участка, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

В ходе расследования ущерб был возмещен, а участок возвращен в собственность села. Уголовное дело передано в суд, сообщило РИА "Дагестан".

Часть 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) предусматривает до семи лет лишения свободы, часть 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) - до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что в мае 2019 года около 30 жителей села Нижнее Казанище приехали в Махачкалу, чтобы обратить внимание руководства Дагестана на спор с районными властями. Сельчане утверждают, что из-за распродажи земель остались без пастбищ.