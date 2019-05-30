Житель Нижнего Казанища Малик Ирбаинов рассказывает о требованиях односельчан. Скриншот видео. https://www.kavkazr.com/a/29972587.html#player-set-time=13.150563

30 мая 2019, 22:00

Жители дагестанского села оспорили продажу пастбищ местными властями

Около 30 жителей села Нижнее Казанище приехали в Махачкалу, чтобы обратить внимание руководства Дагестана на их спор с районными властями. Сельчане утверждают, что из-за распродажи земель остались без пастбищ.

Жители села Нижнее Казанище намеревались провести сегодня в Махачкале акцию протеста, но отказались от этой идеи.

Скриншот сообщения об отказе жителей села Нижнее Казанище от идеи провести 30 мая 2019 года митинг в Махачкале. https://t.me/askrasul/4435"Передумали проводить митинг. Ограничились видеообращением", - сообщил Telegram-канал "Спросите у Расула".

Местные чиновники распродали 105 гектаров земли в местности Ташар, на которой жители Нижнего Казанища пасли скот, утверждает житель села Малик Ирбаинов на видео, опубликованном сегодня изданием "Кавказ.Реалии". "У нас больше пастбищ, кроме этих распроданных, нет, поэтому мы приехали в Махачкалу, чтобы достучаться до руководства республики. Мы хотим, чтобы Владимир Васильев знал, что в Нижнем Казанище происходит такой беспредел. Мы знаем, что по закону земли сельхозназначения не продаются. Мы не хотим митинговать, хотим в рамках закона решить проблему нашего села", – пояснил Ирбаинов.

В столицу республики приехали около тридцати жителей села, видеообращение они записали в офисе общественной организации "Консенсус". Один из жителей Нижнего Казанища заявил, что жалобы в прокуратуру Буйнакского района ни к чему не провели, а обращение к прокурору республики было перенаправлено в то же районное ведомство, сообщило издание.

По состоянию на 21:50 мск 30 мая на сайтах администрации Буйнакского района, правительства Дагестана и прокуратуры республики нет комментариев относительно требований жителей села Нижнее Казанище.

Ранее "Кавказский узел" писал, что аналогичный земельный конфликт в другой республике СКФО, Кабардино-Балкарии, произошел между районными властями и жителями селения Второй Лескен. В конце мая спор из-за участков вылился в конфликт между четырьмя жителями села. Один мужчина после драки был задержан, а трое попали в больницу.

Примечание:

"Противники фермы в Кабардино-Балкарии назвали обещания властей нарушенными", "Жители Второго Лескена продолжают протестовать против строительства фермы", "Жители Нартана выступили против передачи земли под яблоневый сад".

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