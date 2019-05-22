Двое жителей Второго Лескена остаются в больнице после драки из-за земли

22 мая 2019, 21:42

Противостояние из-за аренды земельных участков между жителями селения Второй Лескен продолжается, а инициативу народного схода для разрешения спорных вопросов пресекли местные власти. Один из трех мужчин, пострадавших в массовой драке на поле, выписан, еще двое продолжают лечение, сообщили в Республиканской больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Второго Лескена требуют вернуть земли, которые были изъяты у них в 2018 году районной администрацией. Сельчане раскритиковали аукционы по распределению участков между арендаторами. Самовольный засев спорных земельных участков повлечет штрафы, предупредила жителей села Второй Лескен администрация Лескенского района Кабардино-Балкарии. В конце мая спор из-за участков вылился в конфликт между четырьмя жителями села. Один мужчина после драки был задержан, а трое попали в больницу.

10 апреля участники схода в селении Второй Лескен выступили против появления недалеко от их домов животноводческой фермы. Они считают, что работа фермы приведет к загрязнению рек и испортит атмосферу. 16 апреля местные жители провели пикет у Дома правительства Кабардино-Балкарии, а 20 и 21 апреля пикетировали здание администрации района. Фермер настаивает на законности своих действий. Администрация Лескенского района, несмотря на обещание не допустить строительство коровника, заявила сельчанам, что никаких норм фермер не нарушает и препятствовать ему нет оснований. Местные жители заявили, что не доверяют результатам проверки.

Жители Второго Лескена Алим Балкаров и Руслан Гелоев, пострадавшие в результате драки с односельчанином, остаются в нейрохирургическом отделении Республиканской клинической больницы. Состояние мужчин, получивших травмы головы, врачи оценивают как удовлетворительное, третий пострадавший проходит лечение дома, сообщил сотрудник больницы корреспонденту «Кавказского узла».

Четвертый участник конфликта, 60-летний мужчина, был задержан полицейскими, но позднее его отпустили домой. "По факту драки ведется дознание, назначены экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение", - сообщил представитель МВД республики корреспонденту «Кавказского узла».

Противостояние между жителями Второго Лескена сохраняется - в конфликт вступили матери двоих мужчин, ставших участниками драки в поле, рассказали сельчане.

«Вчера, 21 мая, они схлестнулись на одной из сельских улиц, чего только друг другу не наговорили. Мы не могли их растащить и успокоить. Эти женщины всю жизнь прожили в одном селении», - рассказала одна из жительниц села корреспонденту «Кавказского узла».

В минувшее воскресенье, 19 мая, сельчане хотели провести сход, чтобы обсудить на нем спорные вопросы и достичь договоренностей между собой. Провести мероприятие не удалось - за день до схода, 18 мая, глава села предупредил, что районные власти запретили собрание, добавила местная жительница.

В районной администрации корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на 23 мая назначены новые земельные торги. Предыдущий аукцион 16 мая был признан не состоявшимся.

Участки площадью 1,5-2 гектара, выставленные на торги, ранее обрабатывали местные жители без официальных договоров аренды. Местный предприниматель Мулид Эльмурзаев, учредитель фирмы «Зори Лескена», передал эти участки сельчанам, дав работу 90 семьям. Местные власти изъяли эти участки и ищут для них нового арендатора.