Пять жителей Махачкалы заподозрены в неправомерном получении грантов

01 июля 2021, 15:16

Индивидуальные предприниматели получили от властей Дагестана по 270 тысяч рублей на развитие бизнеса, хотя не планировали вкладывать деньги в свое дело и потратили их не по назначению, предположило следствие.

Следком по Дагестану начал расследование уголовных дел в отношении пяти жителей Махачкалы по обвинению в мошенничестве и подделке официальных документов.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и представили документы в Министерство промышленности торговли и инвестиций республики для участия в республиканской программе по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, в рамках которой предусмотрено выделение грантов (субсидий) в размере до 500 000 рублей. "При этом намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а равно извлекать прибыль и уплачивать налоги и другие виды обязательных платежей, а также предоставить отчет о проделанной работе, у них не было", - сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Каждый из предпринимателей получил грант в 270 000 рублей, "подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в крупном размере) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 2 статьи 327 Уголовного кодекса России (подделка официального документа) - до трех лет лишения свободы. Комментариев подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель сельхозпредприятия "Амиштинский" обвинен в получении на основании фиктивных данных от Минсельхоза Дагестана трех субсидий с завышенными суммами, 16 апреля уголовное дело было направлено в суд.