16 апреля 2021, 16:58

Глава дагестанского кооператива обвинен в мошенничестве на 4,7 миллиона

Руководитель сельхозпредприятия "Амиштинский" обвинен в получении на основании фиктивных данных от Минсельхоза Дагестана трех субсидий с завышенными суммами, уголовное дело направлено в суд, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители 2 ноября 2020 года провели в Минсельхозе Дагестана проверку законности перечисления субсидии сельскохозяйственному кооперативу "Амиштинский" Хунзахского района, сообщили в министерстве. 3 ноября 2020 года глава кооператива был вызван на допрос

Запрос на проведение проверки был направлен в правоохранительные органы министром сельского хозяйства. За содержание маточного поголовья и выращивание мелкого рогатого скота государством выдается субсидия. Ее размер зависит от количества поголовья. В министерстве возник вопрос о коррупционной составляющей при получении субсидии сельхозкооперативом "Амиштинский", сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и покушении на мошенничество в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива "Амиштинский", сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По версии обвинения, глава сельхозпредприятия с 2017 по 20129 годы обращался в Минсельхоз Дагестана с заявлениями о предоставлении субсидии на поддержку племенного животноводства. При этом он представлял подготовленные им расчеты с завышенным количеством имеющегося племенного маточного поголовья овец дагестанской горной породы. "В результате путем обмана он получил субсидии с завышением на 952 тысячи рублей, 681 тысячу рублей и 3,1 миллиона рублей, которые зачислены на расчетный счет СПК", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 4 той же статьи (мошенничество в особо крупном размере) до 10 лет лишения свободы. Часть 3 статьи 30 УК РФ предполагает покушение на преступление и отдельного наказания не предусматривает.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Махачкалы, проинформировала сегодня "Лезги Газет".

Примечание:

"Прокуратура указала на коррупцию в Минсельхозе Дагестана", "Депутат и глава хозяйства в Дагестане осуждены за хищение двух миллионов", "Глава Минтуризма Дагестана уволен после ареста".

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