Глава сельхозкооператива вызван на допрос после обысков в Минсельхозе Дагестана

03 ноября 2020, 18:45

Правоохранительные органы изъяли в Минсельхозе Дагестана документы, касающиеся только одного сельхозкооператива, рассказал представитель ведомства. Производство сельхозкооператива располагается на прикутанных землях, в нем работают около 100 семей, сообщил глава села Амишта.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители провели в Минсельхозе Дагестана проверку законности перечисления субсидии сельскохозяйственному кооперативу "Амиштинский" Хунзахского района, сообщили в министерстве.

Запрос на проведение проверки был направлен в правоохранительные органы министром, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минсельхоза Дагестана. "За содержание маточного поголовья и выращивание мелкого рогатого скота государством выдается субсидия. Ее размер зависит от количества поголовья. В министерстве возник вопрос о коррупционной составляющей при получении субсидии сельхозкооперативом "Амиштинский". Поэтому информация была направлена в правоохранительные органы", - пояснил представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

По словам сотрудника пресс-службы, 2 ноября сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию, касающуюся этого СПК. "Хозяйство получило субсидию в 2018 году. Сейчас правоохранительные органы должны проверить, имеется ли у сельхозкооператива в наличии то поголовье скота, которое было указано в заявке", - отметил представитель Минсельхоза республики. Он указал, что проверка проводится только по одному СПК.

Руководитель СПК "Амиштинский" был вызван в следственные органы и уже второй день не появлялся на работе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бухгалтер кооператива. Подробности о субсидии он сообщить отказался, заявив, что "не в курсе этого дела".

В СПК "Амиштинский" работают около 100 семей, рассказал глава селения Амишта Хунзахского района Магомед Курбанов. "Сейчас все производство находится на прикутанном хозяйстве, в горах практически ничего не осталось. На прикутанных землях живут порядка ста семей из нашего села. Там все поголовье, есть и овцы, и крупный рогатый скот. Они достаточно успешно ведут хозяйство, есть рабочие места", - сообщил Курбанов.

Получить оперативный комментарий относительно информации о подозрениях в адрес председателя СПК в республиканском Следственном управлении СКР корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Источник: сотрудники Минсельхоза заподозрены в передаче взятки

В получении крупной взятки заподозрены сотрудники управления Федерального казначейства в Дагестане. Пять миллионов рублей они получили за "неотображение выявленных нарушений" в ходе проверки деятельности Минсельхоза Дагестана за 2018 год, приводит "Интерфакс" слова источника в правоохранительных органах.

Источник также сообщил, что в ходе обыска в Минсельхозе министр Абзагир Гусейнов отказался открыть свой сейф, ссылаясь на то, что забыл пароль. Сейф был открыт при помощи сотрудников МЧС.