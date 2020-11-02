Силовики начали выемку документов в Минсельхозе Дагестана

02 ноября 2020, 12:03

Правоохранители проводят в Минсельхозе Дагестана проверку законности перечисления субсидии сельскохозяйственному кооперативу, сообщили в министерстве.

Сотрудники силовых структур проверяют в в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана законность выделения субсидий сельхозпредприятию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства.

"Правоохранители занимаются установлением законности получения в 2018 году СПК "Амештинский" Хунзахского района субсидии, которая имеет признаки коррупционной составляющей", - пояснил он.

Проверка была инициирована руководством министерства, поэтому сегодня проходят оперативно-следственные мероприятия, добавил сотрудник Минсельхоза.

Руководство министерства вправе просить правоохранителей проверять собственное ведомство, подтвердил юрист Расул Кадиев. "Да, могут. Часто было, что подобные внутренние проверки приводили к уголовным делам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Уголовное дело пока не возбуждено, оперативные мероприятия, в том числе выемка документов, проводятся в рамках проверки, пояснил источник в правоохранительных органах региона. "Они связаны с проверкой информации о незаконном начислении субсидий одному из сельско-производственных кооперативов", – приводит его слова ТАСС.

На YouTube-канале издания "Черновик" сегодня опубликовано восьмисекундное видео, озаглавленное "В Минсельхозе Дагестана проходят обыски". На кадрах ролика, сделанного камерой мобильного телефона, видны лестничные пролеты офисного здания и два силовика, один из которых в камуфляжной форме и каске, молча стоящих у открытой двери в кабинет.

МВД по Дагестану и республиканское управление СКР пока не опубликовали на своих сайтах информацию о проверках в министерстве.