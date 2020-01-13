13 января 2020, 16:26

Прокуратура указала на коррупцию в Минсельхозе Дагестана

Член конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства Дагестана обвинена во взяточничестве за содействие в получении фермерского гранта.

По данным следствия, жительница Ногайского района, являясь членом конкурсной комиссии по отбору участников программы начинающих фермеров Минсельхоза Дагестана, получила взятку в размере 280 тысяч рублей за оказание содействия кандидату в незаконном получении гранта на поддержку начинающих фермеров.

Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Уголовное дело направлено в Ногайский райсуд для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание до двенадцати лет  лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2019 года глава крестьянско-фермерского хозяйства в Дагестане был обвинен в получении гранта почти на пять миллионов по поддельным документам.

Примечание:

"Два жителя Дагестана обвинены в мошенничестве с грантами", "Депутат и глава хозяйства в Дагестане осуждены за хищение двух миллионов", "Два дагестанских фермера обвинены в мошенничестве с грантами".

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