Прокуратура указала на коррупцию в Минсельхозе Дагестана

13 января 2020, 16:26

Член конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства Дагестана обвинена во взяточничестве за содействие в получении фермерского гранта.

По данным следствия, жительница Ногайского района, являясь членом конкурсной комиссии по отбору участников программы начинающих фермеров Минсельхоза Дагестана, получила взятку в размере 280 тысяч рублей за оказание содействия кандидату в незаконном получении гранта на поддержку начинающих фермеров.

Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Уголовное дело направлено в Ногайский райсуд для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2019 года глава крестьянско-фермерского хозяйства в Дагестане был обвинен в получении гранта почти на пять миллионов по поддельным документам.