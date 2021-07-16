Суд утвердил штраф астраханской стороннице Навального

16 июля 2021, 13:08

Астраханский облсуд оставил в силе решение о штрафе Елене Байбековой за участие в шествии в поддержку Алексея Навального. Рассмотрение апелляционной жалобы было формальным, заявили члены партии "Парнас".

Как писал "Кавказский узел", 28 июня Кировский районный суд Астрахани назначил местной жительнице Елене Байбековой штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в шествии 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Акция 23 января была всероссийской. Шествие в Астрахани продолжалось около двух часов и собрало, по оценке нескольких участников протеста, свыше тысячи человек. Силовики не мешали проведению астраханской акции.

Елена Байбекова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня Астраханский областной суд отклонил ее апелляционную жалобу на решение о штрафе. На заседание в облсуде пришла Байбекова и двое человек, не являющихся участниками процесса, а со стороны полиции на суд никто не явился.

"Я сказала, что я не дебоширила, была трезвая, без оружия, никого не трогала - в общем, я никаким образом не нарушала порядок проведения мероприятия в соответствии с законом. Сказала, что в предыдущей инстанции моя вина не была доказана вообще, что видео, которое было приобщено к делу, ничего не доказывает, фотографии, которые в деле, ничего не доказывают, свидетели ни на один вопрос толком ответить не смогли. Но судья практически меня не слушал. Ушел-пришел, за пять минут решение у него было готово: "оставить без изменений"", - рассказала Елена Байбекова.

Активистка намерена обжаловать сегодняшнее решение в следующей инстанции - кассационном суде. "Это неправосудное решение, к закону оно не имеет никакого отношения", - заявила она.

У члена политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослава Савина также сложилось впечатление, что судья не собирался рассматривать дело всерьез. "Они назначили несколько дел на одно и то же время - 9 часов. И, кажется, даже удивились, что все пришли. Секретарь забегала, и начали всех рассматривать, нам пришлось ждать. Когда зашли, заседание продолжалось всего несколько минут. Судья даже ничего не зачитывал, просто перечислил: "в деле есть это, это, это". Потом Лена выступила. Судья ушел, и тут же, через пять минут, вернулся с распечатанным решением. Естественно, за столь короткое время невозможно было бы составить решение, если бы оно не было готово заранее", - указал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Такое рассмотрение дела типично для политических процессов в Астрахани, указал Савин. "Когда у нас разбираются политические дела, связанные с участием в, как они говорят, митингах, судья никогда ничего не разбирает. В деле, по сути, не было ничего, что можно было бы назвать составом правонарушения, но это судью не смутило. Так было и на всех других судах по политическим статьям, которые я посещал в Астрахани. Судья выносит обвинительный приговор или подтверждает это решение - и готово", - сказал Савин.

Раскритиковал подход судьи и руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев, который был на заседании. "Это просто машина. Никакого судебного процесса, никакого соревнования сторон нет. Судья по традиции выступил на стороне полиции. Это, без сомнения, политические репрессии. Судьи выполняют указания администрации, они мстят за тот зимний страх, который они испытали после мероприятия 23 января. И в данном случае они также мстят Лене за ее активную позицию в принципе - ведь она не пропустила ни одной политической акции, она молодец. Кроме всего прочего, она вышла в день рождения Навального, упомянула его в тот день, и поэтому, видимо, мы и имеем этот суд, так как сейчас наказывают всех, кто как-то связан с Навальным, кто его как-то упоминает, уповает на него", - сказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня Кировский райсуд Астрахани постановил оштрафовать пенсионера Сергея Щербакова, который 4 июня проводил одиночный пикет в поддержку Навального. Щербаков считает штраф результатом провокации. По его словам, на глазах у силовиков к нему подошел второй человек с плакатиком, что сразу же было зафиксировано полицией на камеру. Этот человек скрылся и избежал наказания, а на Щербакова составили административный протокол. Как и Байбекова, Щербаков намерен оспаривать решение суда о штрафе.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости об акциях в поддержку Навального публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов".