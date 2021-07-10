Вход в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

10 июля 2021, 10:54

Суд прекратил дело против подростка из Ростова-на-Дону о призывах к беспорядкам

Ленинский райсуд в Ростове-на-Дону назначил судебный штраф в 30 тысяч рублей обвинявшемуся в призывах к массовым беспорядкам подростку и прекратил дело против него, сообщила пресс-служба суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января следователи в Ростове-на-Дону возбудили против 17-летнего подростка уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам на акции в поддержку Алексея Навального, 23 января у него дома прошел обыск. 5 июля стало известно, что дело дошло до суда, при этом следствие попросило прекратить его.

8 июля Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении подростка, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них", и назначил ему меру уголовно-правового характера  в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщила сотрудница пресс-службы суда.

Часть 3 статьи 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них" предусматривает до двух лет лишения свободы.

Дело было прекращено по ходатайству следователя, пояснила сотрудница пресс-службы. "Он отмечал, что [подросток] полностью признал вину, раскаялся в содеянном и даже разместил об этом статью в "Вечернем Ростове", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные решения суда встречаются часто, пояснил адвокат Евгений Черноусов. "Статью 212 начали активно применять только в последние годы, до этого она использовалась редко. В ряде случаев судьи, особенно если тяжелых последствий от деятельности нет, человек привлечен в первый раз, и речь идет о молодежи, предпочитают назначать судебный штраф, не ломая таким образом человеку жизнь", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Комментарием от подростка или его адвоката относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ростовский суд оставил в силе арест сторонников Навального", "Адвокаты сообщили о применении силы к сторонникам Навального в Ростове-на-Дону", "Ростовский активист арестован за анонс акции в поддержку Навального".

Автор: Семен Чарный источник: корреспондент "Кавказского узла"

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