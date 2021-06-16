Астраханский пенсионер оштрафован за пикет в поддержку Навального

16 июня 2021, 15:14

Кировский районный суд Астрахани рассмотрел административное дело Сергея Щербакова в его отсутствие, хотя он ходатайствовал о переносе заседания суда в связи с болезнью. Пенсионер намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 72-летний Сергей Щербаков 4 июня проводил одиночный пикет у здания администрации губернатора Астраханской области в поддержку Алексея Навального. Спустя некоторое время после начала акции его начали фотографировать силовики, когда Щербаков обернулся, он увидел, что рядом с ним молча встал какой-то человек с небольшим плакатом также в поддержку Навального, который затем убежал. Полицейские задержали Щербакова и составили протокол о нарушении порядка проведения акции.

Сергей Щербаков только сегодня узнал о решении суда по его делу, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". Заседание Кировского районного суда Астрахани по делу Щербакова было назначено на 10 июня, но потом его перенесли на 11 июня. Однако активист не смог пойти на суд из-за плохого самочувствия. 11 июня в Кировском суде корреспонденту "Кавказского узла" не удалось узнать, был ли суд по Щербакову и какое решение вынесено.

Информация, что решение по делу Щербакова вынесено, была опубликована на сайте суда 15 июня, а сегодня появилось постановление. Суд признал Щербакова виновным в нарушении порядка проведения пикета (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), и, учитывая "его возраст и то обстоятельство, что он ранее к административной ответственности не привлекался", назначил ему штраф 10 тысяч рублей, говорится в документе.

В постановлении указано, что Щербаков не подавал ходатайство с просьбой отложить заседание суда, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Однако активист утверждает, что подал ходатайство до намеченного заседания суда. "В постановлении написали, что не было никаких ходатайств, а у меня ходатайство есть - я требовал отложить рассмотрение и истребовать записи с камер" (видеонаблюдения у здания администрации губернатора - прим. "Кавказского узла"). На записях должно быть видно, что он проводил одиночный пикет, в конце к нему присоединился незнакомый ему человек, сообщил активист.

По словам Щербакова, 17 июня он намерен написать заявление в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, и взять копию постановления.

Принять участие в заседании Щербаков не смог из-за болезни. По его словам, у него есть больничный, но только с 13 июня: "Так сильно нога болела, я несколько дней вообще из дома не выходил".

В постановлении суда также указано, что 11 июня полиция предприняла попытку известить Щербакова о заседании и доставить его в суд, но "по месту жительства дверь не открыли".

Щербаков заявил, что не согласен с решением Кировского суда и будет его обжаловать. "Получу официальную копию постановления - и, конечно, после ознакомления с материалами буду обжаловать, там будет 10 дней", - сказал он.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов".