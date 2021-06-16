Астраханец Сергей Щербаков на одиночном пикете. Абстрактная иллюстрация. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

16 июня 2021, 15:14

Астраханский пенсионер оштрафован за пикет в поддержку Навального

Кировский районный суд Астрахани рассмотрел административное дело Сергея Щербакова в его отсутствие, хотя он ходатайствовал о переносе заседания суда в связи с болезнью. Пенсионер намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 72-летний Сергей Щербаков 4 июня проводил одиночный пикет у здания администрации губернатора Астраханской области в поддержку Алексея Навального. Спустя некоторое время после начала акции его начали фотографировать силовики, когда Щербаков обернулся, он увидел, что рядом с ним молча встал какой-то человек с небольшим плакатом также в поддержку Навального, который затем убежал. Полицейские задержали Щербакова и составили протокол о нарушении порядка проведения акции.

Сергей Щербаков только сегодня узнал о решении суда по его делу, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". Заседание Кировского районного суда Астрахани по делу Щербакова было назначено на 10 июня, но потом его перенесли на 11 июня. Однако активист не смог пойти на суд из-за плохого самочувствия. 11 июня в Кировском суде корреспонденту "Кавказского узла" не удалось узнать, был ли суд по Щербакову и какое решение вынесено.

Информация, что решение по делу Щербакова вынесено, была опубликована на сайте суда 15 июня, а сегодня появилось постановление. Суд признал Щербакова виновным в нарушении порядка проведения пикета (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), и, учитывая "его возраст и то обстоятельство, что он ранее к административной ответственности не привлекался", назначил ему штраф 10 тысяч рублей, говорится в документе.

В постановлении указано, что Щербаков не подавал ходатайство с просьбой отложить заседание суда, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Однако активист утверждает, что подал ходатайство до намеченного заседания суда. "В постановлении написали, что не было никаких ходатайств, а у меня ходатайство есть - я требовал отложить рассмотрение и истребовать записи с камер" (видеонаблюдения у здания администрации губернатора - прим. "Кавказского узла"). На записях должно быть видно, что он проводил одиночный пикет, в конце к нему присоединился незнакомый ему человек, сообщил активист.

По словам Щербакова, 17 июня он намерен написать заявление в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, и взять копию постановления.

Принять участие в заседании Щербаков не смог из-за болезни. По его словам, у него есть больничный, но только с 13 июня: "Так сильно нога болела, я несколько дней вообще из дома не выходил".

В постановлении суда также указано, что 11 июня полиция предприняла попытку известить Щербакова о заседании и доставить его в суд, но "по месту жительства дверь не открыли". 

Щербаков заявил, что не согласен с решением Кировского суда и будет его обжаловать. "Получу официальную копию постановления - и, конечно, после ознакомления с материалами буду обжаловать, там будет 10 дней", - сказал он. 

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд оштрафовал волгоградского сторонника Навального", "Активистка в Махачкале добилась отмены штрафа", "Астраханка вышла на пикет в поддержку Навального и задержанного земляка".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 июня 2021, 19:07

  • Передано в суд дело о подготовке убийства главы еврейской общины Краснодара

    Двое пожилых жителей Кубани, участники экстремистской организации "Граждане СССР"* обвиняются в организации приготовления к убийству председателя религиозной общины по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти. Один из обвиняемых, 60-летний Александр Дударенко, признан невменяемым, сообщило сегодня следствие.

16 июня 2021, 18:45

  • Шушинская декларация стала констатацией усиления роли Турции на Кавказе

    Декларация, которую подписали президенты Турции и Азербайджана в Шуши, направлена на то, чтобы продемонстрировать возросшую роль Турции в регионе, а от предложенного Алиевым и Эрдоганом коридора для Еревана нет никаких выгод, считают опрошенные «Кавказским узлом» армянские политологи и экономисты.

16 июня 2021, 17:47

  • 1 Раненый турист рассказал подробности конфликта в Пицунде

    Местный житель расстрелял две обоймы при нападении на россиян, один из туристов получил шесть ранений в ноги, второй пострадавший помещен в реанимацию, рассказал сегодня один из раненых. Власти Абхазии пообещали усилить меры безопасности для туристов и выплатить компенсацию раненым.

16 июня 2021, 16:57

  • Новый глава интерната в Ниноцминде анонсировал кадровую чистку

    Из 40 воспитателей в интернате останутся работать лишь 19, пояснил сегодня новый глава интерната для сирот в Ниноцминде епископ Яков. Он заявил о готовности встретиться с народным защитником, но отказался пустить проверяющих в интернат, объяснив это психологической травмой детей.

16 июня 2021, 16:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи