Сергей Щербаков в одиночном пикете. Фото с личной страницы Сергея Щербакова https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521976912174111&id=100030854205303

04 июня 2021, 11:08

Астраханский активист сообщил о задержании на пикете за Навального

Полицейские в Астрахани задержали члена партии "Парнас" Сергея Щербакова, который вышел на одиночный пикет в день рождения Алексея Навального, и составили на него протокол о нарушении порядка проведения акции.

Щербаков пришел к зданию администрации губернатора к 08 00 утра (07.00 мск) и около часа стоял с плакатом: "С днем рождения, Алексей! Свободу Навальному и всем политзаключенным!".

"Я стоял один, там множество свидетелей, я под камерами стоял. Потом подъехала полиция на трех машинах, один ФСБшник, я его знаю. Подошли ко мне. Сначала один - записал мои паспортные данные. Я его спросил: "Я не нарушаю?" Он ответил, что нет, одиночные пикеты разрешены, и отошел. Потом, смотрю, они собрались в кучку, полицейские, из администрации кто-то вышел. Все с камерами - стали меня снимать. Я обернулся, а рядом, за мной, стоит еще человек с плакатом. Плакат был очевидно сделан на скорую руку, на листочке формата А4 написано: "Навальный, с днем рождения". Я его стал прогонять, потому что стоять рядом с плакатами нельзя. Свой плакат быстро свернул, как только увидел, что он рядом с плакатом. И он побежал. И полиция якобы за ним побежала, но я думаю, что это был провокатор, их человек. И якобы они его не догнали. А ко мне подходят: "Вот, стояли вдвоем, нарушение проведения публичного мероприятия - поехали в РОВД", - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла". 

Щербакова доставили в Кировский РОВД и начали составлять протокол по части 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). На 11.10 (10.10 мск) он оставался в отделении полиции, передала корреспондент "Кавказского узла", которая общалась с задержанным по телефону.

По словам активиста, он намерен пожаловаться на необоснованное задержание в прокуратуру. "Я сейчас буду требовать свидетелей и записи с видеокамер около входа в здание администрации и записи с их камер, оперативную съемку. Там четко будет видно, что этот человек ко мне подошел, я один стоял. И у меня свидетели есть. Это провокация и фальсификация документов. Они это дело фальсифицируют, это незаконно", - заявил он.

Щербаков - пожилой человек, ему 72 года. "Я больной сердечник и при задержании им об этом говорил и просил вызвать меня повесткой, чтобы я не нервничал, чтоб не стало плохо с сердцем. Но нет, в машину посадили - и все. Я просил, чтоб я на своей машине хотя бы поехал в РОВД. Не разрешили. Привезли сюда, тут на четвертый этаж пешком, у меня нога болит, еле поднялся. Мне стало плохо, появилась аритмия, которой не было с тех пор, как сделали операцию на сердце. Я вызвал скорую помощь. Мне сделали ЭКГ и ввели антиаритмическое лекарство, и скорая уехала", - сообщил Щербаков.

Говоря о пикете, он отметил, что вышел поддержать Алексея Навального. "Сегодня день рождения Алексея Навального. Все астраханцы его знают, он в 2012 году приезжал, поддерживал тут голодающих, потом в 2017 году приезжал. Мы Навального хорошо знаем, он сейчас незаконно находится в местах заключения, что признал даже ЕСПЧ", - отметил Щербаков.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Астраханский облсуд утвердил решение об отчислении Мочалова из вуза после акции за Навального", "Аналитики перечислили причины участия астраханской молодежи в акции протеста", "Участник акции за Навального в Астрахани озвучил подробности избиения после задержания".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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