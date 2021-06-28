Елена Байбекова общается с сотрудниками полиции. 4 июня 2021 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

28 июня 2021, 21:21

Астраханская активистка оштрафована за участие в январской акции протеста

Суд в Астрахани назначил местной жительнице Елене Байбековой штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в шествии 23 января в поддержку Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", 23 января сторонники Навального в разных регионах России провели акции в его поддержку. Двухчасовое шествие в Астрахани не встретило противодействия силовиков. Акция собрала, по оценке нескольких участников протеста, свыше тысячи человек.

Сегодня в Кировском районном суде Астрахани прошло второе заседание по делу Байбековой о ее участии в акции 23 января. Ей предъявили обвинение в совершении правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама активистка. 

По ее словам, судья вынесла решение за пять минут. "Мы после заседания вышли в коридор, и уже через пять минут было готово решение, оно было сделано, очевидно, заранее. Единственное, что судья сделала запрос в прокуратуру, потому что я член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Чтобы меня засудить, нужно запросить в прокуратуре на это разрешение. И прокуратура такое разрешение дала", отметила активистка.

Она рассказала, что первое заседание по делу состоялось 25 июня, на нем были допрошены два свидетеля обвинения сотрудники правоохранительных органов.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд оштрафовал волгоградского сторонника Навального", "Активистка в Махачкале добилась отмены штрафа", "Астраханка вышла на пикет в поддержку Навального и задержанного земляка".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

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