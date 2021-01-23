Участники шествия в Астрахани потребовали отставки Путина

23 января 2021, 22:12

Двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального нв Астрахани не встретило противодействия силовиков. Активисты указали, что недовольны арестом Навального, ухудшением экономической ситуации в стране и ограничением гражданских свобод.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Навального в регионах юга России решили провести сегодня шествия и пикеты в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. В Астрахани на сегодня была запланирована "встреча граждан". Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Полиция не мешала двухчасовому шествию протестующих

Акция в поддержку Алексея Навального и против Владимира Путина собрала, по оценке нескольких участников протеста, свыше тысячи человек. В 14.00 (13.00 мск) люди собрались на площади Ленина, у некоторых из них были плакаты: "Навальному срок президентский", "Один за всех и все за одного", "Не боюсь бункерного деда", "Свободу Навальному", а также "Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют" - с цитатой из расследования Фонда борьбы с коррупцией* о дворце Путина.

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

Люди скандировали: "Свободу Навальному", "Путина в тюрьму", "Долой царя", "Жулики и воры, пять минут на сборы", "Мы здесь власть", "Один за всех, и все за одного". Постояв около получаса возле памятника Ленину, люди двинулись по бульвару в сторону Адмиралтейской улицы. Они обогнули фонтан и пошли обратно к памятнику Ленину. Проезжающие мимо машины активно сигналили в поддержку шествия.

Возле памятника Ленину люди опять скандировали: "Выпускай", "Раз, два, три, Путин, уходи", "Свободу политзаключенным". Потом возник лозунг "Постирай". Когда люди его скандировали, один из участников протеста размахивал синими трусами.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл подробности операции по отравлению. В частности, он рассказал, что яд был нанесен на трусы Навального синего цвета.

Потом люди двинулись по улице Красного Знамени, через сквер имени Кирова к зданию администрации губернатора. Там они кричали: "Выпускай", "Мы гуляем, где хотим", "Путин вор", "Путина в отставку". При этом на крыльце соседнего здания, где находится Избирком, стояли люди с плакатами "Хватит нам врать", "Свободу Навальному", "Путин, отпусти Навального".

Затем активисты, скандируя лозунги, прошли по улице Советской, мимо Братского садика, и вернулись на площадь Ленина. Там опять они некоторое время скандировали лозанги, в частности: "Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда". В дальнейшем протестующие обошли Кремль. Машины все это время сигналили идущим в знак поддержки. Люди дошли до сквера Ульяновых, где опять остановились, и скандировали: "Один за всех, и все за одного", "Свободу". Затем активисты, скандируя лозунги, прошли по улице Советской, мимо Братского садика, и вернулись на площадь Ленина. Там опять они некоторое время скандировали лозанги, в частности: "Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда". В дальнейшем протестующие обошли Кремль. Машины все это время сигналили идущим в знак поддержки. Люди дошли до сквера Ульяновых, где опять остановились, и скандировали: "Один за всех, и все за одного", "Свободу".

В целом шествие и серия мини-митингов продолжались более двух часов. Полиция находилась поблизости, но вмешалась только при приближении протестующих к зданию администрации губернатора. Тогда через громкоговоритель активистам напомнили, что в перид пандемии коронавируса действует ряд ограничений. Силовики регулировали движение, когда колонна активистов проходила через дорогу, передал корреспондент "Кавказского узла".

Астраханская активистка перестала выходить на связь

Сотрудница астраханского штаба Навального Вера Иноземцева и ее муж перестали выходить на связь. Незадолго до этого она сообщила, что под ее окнами сотрудники полиции, со ссылкой на председателя астраханского отделения "Парнаса" Михаила Долиева сообщило "ОВД-Инфо".

На сайте управления МВД по Астраханской области, по состоянию на 22.10 мск 23 января, отсутствует информация о задержании сегодня активистов.

Астраханцы заявили об отсутствии страха

Закон о необходимости согласовывать акции протеста противоречит свободе собраний, заявила участница шествия в Астрахани Сабина. "Я считаю, что этот закон нарушает мои конституционные права. Я знаю, что правда за мной. Вообще, "согласованный митинг" - это оксюморон, я не должна ни с кем согласовывать свой протест, я считаю. Я немного боялась, но Алексей Навальный не боится, хотя его пытались убить, так что и мне не стоит бояться", - заключила активистка.

Она добавила, что "пришла поддержать Алексея Навального, который был заключен под стражу незаконно, которого пытались убить, и по факту его убийства не было возбуждено уголовное дело". "Я пришла сюда против произвола Путина", - сказала также жительница Астрахани.

Активист Никита отметил, что принял участие в протесте, хотя не во всем поддерживает Навального. "Я не хочу оставаться в стороне, когда наша страна пребывает в откровенно бедственном положении. И к Навальному у меня есть вопросы. В некоторых моментах даже больше вопросов, чем к Путину. Но терпеть произвол, который мы видели по возвращению Навального, я не намерен. И здесь ситуация, когда нужно забыть про какие-то мои разногласия с людьми, которые поддерживают Навального на все 100%, и объединиться с ними", - сказал астраханец корреспонденту "Кавказского узла".

Протестующий отметил, что не боялся принять участие в акции. "Когда вокруг видишь столько людей, единомышленников, про страх как-то забываешь", - пояснил он.

Астраханку Лизу возмутил арест Навального. "Я думаю, что Навального нужно отпустить. И проводить суд прямо в отделении полиции тоже было незаконно. Я не могу назвать себя большой сторонницей Навального. Просто узнала про эту ситуацию - и она меня возмутила. Страха не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Об отсутствии страха заявила и другая активистка по имени Лиза. "Я хочу жить в честной стране, с нормальной экономикой, с возможностями на будущее, и не бояться за свою жизнь и за свои права, которые могут отнять в любой момент. Я не так хорошо знаю деятельность Навального, но он говорит действительно хорошие вещи, он умеет проникать в сердца людей, и при этом у него есть доказательства его слов. И также он борется за наши права, за нашу свободу. Так что мы тоже должны это делать. Почему груз ответственности свалился на одного человека?", - сказала участница акции корреспонденту "Кавказского узла".

"Я не боялся. Почему должно быть страшно? Мы просто гуляем, ничего противозаконного не делаем", - сказал, в свою очередь, астраханец Максим. "Я работаю в бюджетной организации, в системе здравоохранения. Все говорят про деньги, которые выплачивают за работу в условиях коронавируса, что 100 миллиардов там уже выделили, водителям дают, в том числе... Но это неправда! Врачи по чуть-чуть получают, но те же водители - ничего не получили. Хотя также работают с коронавирусными больными. Что касается Навального - я также выступаю за его освобождение. Ну а почему бы не посмотреть кого-то нового во власти? Один Путин на протяжении стольки лет - тоже не очень хорошо", - указал корреспонденту "Кавказского узла" активист.

Участница акции Рамина сказала, что "вышла, чтобы бороться за свободу". "Потому что наша страна просто разрушается! Ну и, конечно, за Навального - он много делает для страны, я считаю. Он сделал много расследований. Но я скорее за свободу [вышла]. Не из-за Навального", - уточнила она. Девушка призналась, что идти на несанкционированное мероприятие ей было страшно. "Но когда я приехала и увидела, сколько тут людей, у меня сразу воодушевление появилось", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я в поддержку Навального [пришел]. Я думаю, что это незаконно, что его повязали и держат сейчас в СИЗО. Я поддерживаю Навального не так давно - с тех пор, как его отравили", - сообщил участник акции по имени Эмиль. По словам астраханца, идти на мероприятие он не боялся. "Даже если нас стали бы прессовать, в этом ничего такого нет. Это не страшно. Добиться правды хочется сильнее. Чтобы Навальный вышел из СИЗО и продолжил свою деятельность, добивался своего, а мы его будем поддерживать", - заключил он.

"Я пришел, потому что мне хочется что-то изменить. И хочется выразить свою точку зрения. А моя точка зрения - жить в свободной стране, чтобы ни от кого не зависеть, и чтобы была свобода слова. И чтобы не сажали людей за политику. Власть закручивает гайки, строит препятствия людям, которые выходят на митинги и хотят выразить свой протест. Я против такой власти, ее нужно менять. Но я и за освобождение Навального, конечно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Данил.

Молодой человек рассказал, что его и других учащихся "запугивали в колледже": "Говорили: "Если пойдете, вас исключат". Но это не особо страшно. Потому что дикое желание выразить свою точку зрения побороло тот страх, который есть", - заключил он.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Протестующие указали на экономические проблемы в стране

На акции были не только студенты и молодые люди до 30 лет, но и люди старше. "Я за правду, и мне надоел постоянный обман. Я считаю, что нужно менять что-то, что хватит дома сидеть, обсуждать это на кухнях. Нужно собираться, выходить, выдвигать требования и менять власть. Потому что эта власть уже очень долго, а толку никакого. Навального я тоже, конечно, поддерживаю. Он один из немногих, кто говорит правду. И поэтому против него создают выдуманные обвинения. Его боятся, и я его поддерживаю", - сказал участник акции Николай.

Он высказался проти согласования мирных акций протеста. "Я пришел на мирный митинг, чтобы высказать свою точку зрения, и для этого мне не нужны никакие согласования", - заявил протестующий.

Активист Ифрат обеспокоен ухудшением экономической ситуации в стране. "Становится хуже и хуже. Работы нет у людей, предприятия все закрыты, зарплаты низкие. Я смотрю, молодежь здесь - а им закрывают рот. Им в колледжах, в учебных заведениях ультиматумы ставят, пугают отчислениями, чтобы не выходили. А я, наоборот, целиком и полностью за нашу молодежь. У меня у самого дочь на попечении. И я пришел свою инициативу проявить. Я не за Навального [пришел], сам за себя. Хотя и поддерживаю его политику, смотрю ролики. И он же призывал как раз: "Идите не за меня, за себя, свою точку зрения отстаивайте". Вот поэтому я здесь", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что не боялся идти на акцию. "Я уже устал бояться. Я не в том возрасте, чтоб бояться", - добавил астраханец.

Участница акции Виктория указала на местные городские проблемы. "Я вышла в поддержку Навального и против действующей власти. Потому что посмотрите - мы в центре города. А тут выходишь, смотришь - там болото, тут трущобы. Милицейский мост ремонтируют уже два года. Я живу в том районе, для меня каждое утро - это стресс [из-за того, что сложно добраться на работу]. Я по часу на работу добираюсь. Два года делают мост через болото! В XXI веке! Камыши везде, собак полно, яйца десяток - 100 рублей стоят. У меня многодетная семья, мы по два десятка покупаем. А зарплата не растет. Так что я больше вышла против действующей власти. Пора уже думать о народе", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Она также не боялась выйти на протест. "Это мирная акция, чтобы высказать свое мнение. Кого мне бояться? Я мирная, я просто высказываю свою позицию - и всё", - отметила астраханка.

При Путине произошел "провал" во свех сферах, считает активист Александр. "Какую сферу ни взять - везде провал. Экономика, политика, спорт, культура - мы на самом дне. А Навальный... Я раньше верил тоже в то, что про него по телевизору говорят... А он с коррупцией борется, за это и пострадал. Но я раньше не интересовался им вообще. А некоторое время назад начал интересоваться, в прошлом году. И теперь я его поддерживаю", - сказал участник акции.

Он добавил, что ему не страшно. "Чего бояться? Нам терять уже нечего", - сказал житель Астрахани корреспонденту "Кавказского узла".

Таксист Руслан, не принимавший участия в акции, сказал, что поддерживает протестующих. "Если б не работал, я бы сам присоединился к ним. Потому что эта власть уже столько лет, а жизнь для народа становится только хуже. Я сам с области - в селах работы нет, сельское хозяйство умирает. Говорят, помощь идет, а на самом деле люди не могут взять ни кредиты под нормальные условия [на агробизнес], ничего. И люди уезжают с сел, бросают дома. Всё разваливается. И молодежи там делать нечего" - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".