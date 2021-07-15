Силовики в Санкт-Петербурге сняли баннер с портретом Эстемировой

15 июля 2021, 13:08

Сотрудники полиции сняли баннер с портретами убитых общественных деятелей, в том числе Натальи Эстемировой, вывешенный в Пушкарском саду Санкт-Петербурга в годовщину убийства правозащитницы.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2020 года, в 11-ю годовщину со дня убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, ее коллеги провели онлайн-обсуждение "Поговорим о Чечне. Памяти Натальи Эстемировой". Убийство Эстемировой до сих пор остается нераскрытым, а поток обращений жителей Чечни к правозащитникам в разы снизился на фоне ухудшения ситуации с нарушением прав человека, констатировали участники обсуждения, связав это с укреплением атмосферы страха в Чечне.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Баннер с надписью "Герои дней минувших" появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду Санкт-Петербурга сегодня ночью. На баннере были изображены портреты убитых в разное время правозащитницы Натальи Эстемировой, адвоката Станислава Маркелова, журналисток Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, а также политика Бориса Немцова, сообщило местное издание "ЗАКС.Ру".

По данным издания, около 8.50 мск на место прибыли полицейские и люди в гражданском - предположительно, сотрудники энергокомпании, которой принадлежит будка. Три человека в гражданском, отказавшиеся представиться, сняли баннер и передали его полицейским, которые его увезли.

К этому времени в Пушкарский сад пришла еще одна сотрудница полиции, представившаяся экспертом, чтобы составить протокол досмотра. Один из полицейских, отвечая на вопрос о причине визита, сообщил, что "поступило обращение", но его старший по званию коллега запретил ему общаться с журналистами, сообщило издание.

Напомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, которая много работала на Северном Кавказе, была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома в центре Москвы. По данным следствия, убийство организовали участники "алазанской" преступной группы по заказу неизвестного высокопоставленного лица из Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Адвокат Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения на Маркелова погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Подробности о расследовании этого преступления приведены в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой".

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. В июле 2017 года суд признал виновными в убийстве пятерых уроженцев Чечни и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Летом 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу дочери убитого Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. В ноябре 2020 года авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Немцова с близкими к властям Чечни людьми. О ходе расследования убийства оппозиционера можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

* организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.