"Новая газета" опубликовала воспоминания дочери Натальи Эстемировой о дне ее убийства

15 июля 2019, 23:09

Дочь сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой, убитой десять лет назад, описала в автобиографической книге день убийства матери. Фрагмент из книги Ланы Эстемировой опубликовала "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля, в день рождения Натальи Эстемировой, правозащитная организация Amnesty International напомнила о том, что за десять лет убийство правозащитницы так и не было эффективно расследовано. Сегодня, в десятую годовщину убийства правозащитницы, ее коллеги провели в Москве пикет.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал" Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Дочь Натальи Эстемировой Лана Эстемирова готовит к выходу свою книгу воспоминаний о матери под названием "Пожалуйста, живи". Книга будет издана на двух языках, английском и русском.

"После похорон [мамы] я не давала интервью фактически, и я знала, что когда-то сама расскажу нашу историю. Про то, что происходит в Чечне, просто про нашу жизнь. [...] Я начала писать [книгу] пару лет назад. Для меня эта книга, наверное, единственное утешение и единственный способ как-то взять всю эту злость, ярость и грусть, которая, разумеется, у меня все еще есть", - приводит сегодня слова Ланы Эстемировой "Настоящее время".

В день похищения и убийства Натальи Эстемировой, 15 июля 2009 года, Лане Эстемировой было 15 лет. Фрагмент ее книги с описанием этого дня и реакции на известие об убийстве мамы опубликовала сегодня "Новая газета".

"Дверь за мамой захлопнулась. Я заснула. Позже мне сказали, что как только мама вышла из подъезда, ее схватили несколько мужчин и потащили к машине. Она сопротивлялась, [...] кричала о помощи, но наши окна выходили на другую сторону. Я ничего не слышала. А соседи прекрасно слышали. И тихонько сидели в своих квартирах. «Если бы в первые два часа свидетели передали, что ее похитили, возможно, удалось бы отследить и спасти», — говорил мне следователь. Может быть, если бы кто-то из них постучал к нам в дверь, предупредил меня, все бы было по-другому. Но соседи в ужасе попрятались, маму везли к месту казни, а я все проспала", - описывает Лана Эстемирова утро дня, когда правозащитницу похитили.

«Если бы в первые два часа свидетели передали, что ее похитили, возможно, удалось бы отследить и спасти», — говорил мне следователь.

Лана планировала встретиться с мамой днем, чтобы вместе отправиться в село к родственникам. Не получив ответа на смс и звонки, девушка поехала в офис "Мемориала".

"Большинство маминых коллег на месте, но ее нет. «Вы не знаете, когда она придет? Вы ее сегодня видели?» Все вокруг начинают беспокоиться. Никто не может до нее дозвониться: оба телефона отключены. Что-то произошло [...] Часы тикают: два часа, три, четыре, пять. Все пытаются меня убедить, что мама в порядке. Что все будет хорошо. Зачем вы мне это рассказываете? Ну конечно, с ней все будет хорошо, это же мама! Куда бы ее жизнь не заносила, она всегда возвращается в целости и сохранности. И сегодня вернется, должна вернуться…", - пишет Лана Эстемирова.

Об убийстве Натальи Эстемировой ее дочь узнала по телефону от женщины, чье имя в книге не приводится. Вечером, ожидая новостей о маме, она была в гостях у сотрудницы "Мемориала" Таисы.

Я поднимаю трубку и слышу плач этой ужасной женщины. "Твоей мамы больше нет. Ее убили"

"…Мне кто-то звонит. Я поднимаю трубку и слышу плач этой ужасной женщины. [...] "Твоей мамы больше нет. Ее убили", - описывает Лана разговор с неназванной женщиной.

"Я просто была в шоке. Я на нее накричала, бросила трубку, сразу же побежала, я помню, меня вырвало, я потеряла сознание. Мое тело просто, мне кажется, начало сдавать. Это было совершенное состояние шока. Я отказывалась, разумеется, в это поверить эмоционально, хотя что-то внутри меня знало, что это правда", - цитирует слова Ланы Эстемировой "Настоящее время".

"Кавказский узел" размещает новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги, журналистки Анны Политковской на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова"