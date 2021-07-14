Дагестанские налоговики заподозрены в превышении полномочий

14 июля 2021, 18:32

Трое начальников отделов управления Федеральной налоговой службы в Махачкале заподозрены в том, что удалили из базы записи о задолженности по налогам на 7 млн рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год подозреваемые в интересах третьих лиц меняли в базах автоматизированной информационной системы даты отчуждения транспортных средств, неправомерно удаляли записи о задолженности по транспортному и земельному налогам. Это привело к уменьшению начисленных сумм по налогам на 7 миллионов рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении подозреваемых возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 286 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года начальник межрайонной налоговой инспекции в Дагестане и трое его подчиненных были заподозрены в том, что ввели в систему ложные данные о погашении долгов по налогам на 22 миллиона рублей.