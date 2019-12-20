Источники сообщили об обысках у дагестанских налоговиков

20 декабря 2019, 21:10

Шесть работников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Дагестане заподозрены в превышении полномочий, ущерб бюджету оценен в 25,9 миллиона рублей, рассказали сегодня источники.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2018 года в Дагестане сменился глава управления ФНС. Кадровые чистки в дагестанском УФНС и отставка его главы Умахана Джабраилова обусловлены отсутствием прогресса в фискальной сфере и недостоверными данными вице-премьера Рамазана Алиева о сборе налогов, заявили ранее журналисты ведущих изданий республики и политолог Эдуард Уразаев.

По словам источника в силовых структурах, руководитель межрайонной инспекции республиканского управления ФНС и пятеро его подчиненных стали подозреваемыми по делу о превышении полномочий. "По материалам следствия, они реализовывали мошеннические схемы по незаконному удалению при администрировании обязательных налоговых платежей, начисленных на физических и юридических лиц в период с 2017 по 2019 годы", - сказал он.

В домах подозреваемых прошли обыски. "Все мероприятия по выявлению преступной группы провели сотрудники спецслужб совместно с работниками региональной налоговой службы", - процитировало сегодня слова источника РИА "Дербент".

Ущерб госбюджету, связанный с мошеннической схемой, оценивается в 25,9 миллиона рублей, со ссылкой на собственный источник информировал сегодня "Интерфакс". По словам источника, дело возбуждено по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 10 лет заключения.

На сайте управления Следкома по Дагестану к 21.10 мск 20 декабря не появилось информации о возбуждении дела против сотрудников ФНС, а на сайте республиканского управления налоговой службе отсутствуют комментарии относительно сегодняшних обысков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что источники сообщили об обысках в дагестанском управлении Федерального казначейства, которые прошли 13 декабря.

"Кавказский узел" размещает новости об арестах и отставках чиновников в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".