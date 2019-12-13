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13 декабря 2019, 14:01

Источники сообщили об обысках в дагестанском казначействе

Силовики проводят обыски в управлении казначейства по Дагестану и изымают документы, сообщили источники.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением МВД по СКФО, детали дела пока неизвестны, сказал источник в силовых структурах республики.

"Изымаются документы, имеющие важность для расследования дела. Задержаний нет", - цитирует источник в силовых структурах ТАСС.

Информацию о оперативных мероприятиях подтвердил и источник "Черновика". По предварительным данным, обыск проводится в рамках ранее возбужденного уголовного дела, пишет издание со ссылкой на свой источник.

На сайтах региональных МВД, Следкома и прокуратуры информации об обысках в казначействе к 13.50 мск нет.

31 октября на сессии республиканского парламента зампредседателя комитета по законодательству Салих Гаджиев от имени фракции КПРФ предложил заслушать на ноябрьской сессии отчет главы казначейства Сайгидгусейна Магомедова. По словам Гаджиева, на работу казначейства поступает много жалоб, особенно от предпринимателей. О претензиях к руководителю казначейства заявил и глава Дагестана Владимир Васильев, причем он сообщил, что Магомедов написал заявление об уходе. 27 ноября стало известно, что Магомедов остается руководителем дагестанского управления Федерального казначейства. Глава казначейства хотел выступить в парламенте с отчетом о работе ведомства, но его отчет в повестку заседания не включили.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае двое бывших работников регионального казначейства в Дагестане получили по семь лет колонии по делу о получении 600 тысяч рублей от начальника тыла войсковой части в Махачкале за сокрытие выявленных нарушений. 

"Кавказский узел" отслеживает новости об арестах и отставках чиновников в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат", "Прокурор задержан в Дагестане по делу о многомиллионной взятке", "Полицейский в Дагестане обвинен в получении взятки".

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