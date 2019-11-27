Главе казначейства Дагестана отказано в возможности объясниться

27 ноября 2019, 04:00

Сайгидгусейн Магомедов остается руководителем дагестанского управления Федерального казначейства несмотря на то, что ранее глава республики Владимир Васильев анонсировал его отставку. Глава казначейства хотел выступить в парламенте с отчетом о работе ведомства, но его отчет в повестку заседания не включили.

Как писал «Кавказский узел», 31 октября на сессии республиканского парламента заместитель председателя комитета по законодательству Салих Гаджиев от имени фракции КПРФ предложил заслушать на ноябрьской сессии отчет главы казначейства Сайгидгусейна Магомедова. По словам Гаджиева, на работу казначейства поступает много жалоб, особенно от предпринимателей. О претензиях к руководителю казначейства заявил и глава Дагестана Владимир Васильев, причем он сообщил, что Магомедов написал заявление об уходе.

Глава казначейства Дагестана Сайгидгусейн Магомедов направил 14 ноября письмо в адрес председателя Народного собрания республики Хизри Шихсаидова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором сообщил, что готов на сессии Народного собрания, которая состоится 28 ноября, выступить и рассказать депутатам о работе ведомства.

В письме Магомедов также попросил пригласить на сессию руководителей правоохранительных органов.

Глава казначейства в письме прокомментировал заявление главы республики Владимира Васильева о необходимости смены руководства ведомства. "Управление неподконтрольно и неподотчетно в своей деятельности органами государственной власти республики Дагестан. Вопросы назначения на должность и освобождения от должности руководителя управления входят в компетенцию министра финансов России и руководителя Федерального казначейства и не относятся к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В этой связи озвученной на сессии предложение о том, что "нам (то есть республиканской власти) сейчас нужно думать, кто будет руководитель этой важной очень работой", не соответствует действующему законодательству Российской Федерации", - написал Магомедов.

Он также отметил, что готов "заблаговременно предоставить материалы проверок, проведенных в отношении участников бюджетного процесса республики Дагестан".

Ранее, 12 ноября Сайгидгусейн Магомедов направил письмо в адрес главы Дагестана Владимира Васильева и председателя правительства республики Артема Здунова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором проанализировал использование в текущем году средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Дагестана в рамках исполнения указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и государственных программ Российской Федерации.

В письме Магомедов указывает, что существуют риски неполного освоения Дагестаном средств целевых межбюджетных трансфертов (прогнозируемая сумма возврата в федеральный бюджет 7 - 10 миллиардов рублей). В качестве примера глава казначейства приводит неисполнение соглашения, заключенного между правительством Дагестана и министерством просвещения России в рамках нацпроекта «Демография». По данным казначейства, кассовое исполнение обеспечено только на 269 миллионов рублей из выделенных 9,9 миллиарда рублей. Аналогичная ситуация, по данным казначейства, и по другим программам.

26 ноября в Махачкале прошло заседание президиума Народного Собрания Дагестана, на котором обсуждалась повестка дня и порядок работы очередной сессии, которая состоится 28 ноября. Повестка сессии опубликована на сайте республиканского парламента. На ней, в частности, планируется рассмотреть 29 вопросов, однако выступление руководителя казначейства не предусмотрено. Последним пунктом повестки значится "Разное".

На сайте дагестанского управления Федерального казначейства по данным на 04.31 мск сегодня, 27 ноября указано, что руководителем ведомства является Сайгидгусейн Магомедов. Указано также, что 20 ноября он провел прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной президента России.