21 декабря 2019, 15:48

Следком Дагестана подтвердил задержание четырех налоговиков

Начальник межрайонной налоговой инспекции в Дагестане и трое его подчиненных ввели в систему ложные данные о погашении долгов по налогам на 22 миллиона рублей, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря источники сообщили об обысках в домах работников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Дагестане и возбуждении уголовного дела против сотрудников ведомства.

По версии следствия, в 2018 году сотрудники ФНС "отразили в карточках «Расчеты с бюджетом» в системе электронной обработки данных и в автоматизированной информационной системе «Налог-3» за 2017-2018 годы ложные сведения о погашении задолженности налогоплательщиками <...> в размере более 22 миллиона рублей", - говорится в сегодняшней публикации на сайте управления Следкома по Дагестану.

Руководитель межрайонной налоговой инспекции, его заместитель и два главных государственных инспектора отдела контрольной работы заподозрены в превышении должностных полномочий с использованием служебного положения, сообщил Следком. По части 3 статьи 286 Уголовного кодекса каждому из них грозит до 10 лет заключения.

На сайте Федеральной налоговой службы к 15.48 мск 21 декабря не появилось комментариев относительно задержания сотрудников ведомства.

"Кавказский узел" отслеживает новости об арестах и отставках чиновников в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат", "Прокурор задержан в Дагестане по делу о многомиллионной взятке", "Полицейский в Дагестане обвинен в получении взятки".

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