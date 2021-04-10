Глава дагестанской фирмы заподозрен в крупной неуплате налогов

10 апреля 2021, 18:44

Исполнительный директор фирмы в Дагестане заподозрен в том, что уклонился от уплаты налога на сумму свыше 15,5 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2017-2019 годы глава компании, занимающейся производством и торговлей мороженым и замороженными десертами, предоставил налоговикам декларации по налогу на добавленную стоимость и на прибыль с заведомо ложными сведениями. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 15,5 миллиона рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 199 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения лишения свободы на срок до двух лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2020 года предприниматель из Махачкалы была заподозрена в неуплате налогов на 4,5 миллиона. По данным следствия, она уклонилась от уплаты налогов, не предоставив декларации.