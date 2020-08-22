22 августа 2020, 06:47

Дагестанский предприниматель заподозрена в неуплате налогов на 4,5 миллиона

Индивидуальный предприниматель из Махачкалы подозревается в том, что уклонилась от уплаты налогов, не предоставив декларации.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы индивидуальный предприниматель, занимающаяся куплей-продажей земельных участков не представила в налоговую инспекцию декларации и уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 4,5 миллиона рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении предпринимателя возбуждено дело по ч. 1 ст. 198 УК России (уклонение от уплаты налогов в крупном размере с физического лица). "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия...", - сказано в сообщении, опубликованном 21 августа на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 198 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

"Кавказский узел" ранее писал, что в неуплате налогов заподозрено руководство фирмы в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, руководство предприятия, занимающегося оборотом металлов, включило недостоверные сведения в налоговые декларации и уклонилось от уплаты в госбюджет свыше 230 миллионов рублей, сообщили следователи 19 августа.

Примечание:

"Введение налогового режима для самозанятых граждан вызвало скепсис предпринимателей в Дагестане", "Предприниматели в Дагестане добровольно отказались от работы на время самоизоляции", "Директор завода в Дагестане обвинен в неуплате налогов на 170 миллионов".

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