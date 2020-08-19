Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 августа 2020, 17:28

Руководство фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрено в неуплате налогов на 230 миллионов

Следователи пришли к выводу, что руководство ООО "Ретроспектива" в Кабардино-Балкарии уклонилось от уплаты налогов за счет ложных сведений в декларациях.

По версии следствия, руководство предприятия, занимающегося оборотом металлов, включило недостоверные сведения в налоговые декларации за 2016-2018 год. Таким образом оно уклонилось от уплаты в госбюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 230 миллионов рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Следователи возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б", ч.2 ст.199 УК России) в отношении руководства ООО "Ретроспектива", сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 199 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале глава фирмы в Кабардино-Балкарии был обвинен в неуплате налогов на 26 миллионов. По версии следователей, руководитель ООО "Меланж" уклонился от уплаты денег в госбюджет за счет деклараций с ложными сведениями.

Примечание:

"Предприниматели Нальчика пожаловались на невостребованность кафе в условиях пандемии", "Экспертиза указала на отсутствие доказательств по делу жительницы Прохладного о растрате", "Власти Кабардино-Балкарии объявили о налоговых льготах для малого бизнеса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

19 августа 2020, 18:25

19 августа 2020, 17:39

  • Отец обвиняемого в убийстве грузинского футболиста пригрозил суицидом

    Тамаз Хомасуридзе второй день проводит голодовку перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии, настаивая, что его сын непричастен к убийству футболиста Георгия Шакарашвили. Протестующий пригрозил перейти к более радикальным мерам и покончить с собой, если его сына не проверят на полиграфе и не отстранят от дела прокурора.

19 августа 2020, 16:53

19 августа 2020, 16:38

  • Мехти Ибрагимов добился перевода под домашний арест

    Суд в Баку удовлетворил ходатайство защиты о переводе Мехти Ибрагимова, сына члена президиума Партии народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима, под домашний арест. Мехти Ибрагимов сегодня прекратил голодовку, начатую 10 августа.

19 августа 2020, 15:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи