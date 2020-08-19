Руководство фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрено в неуплате налогов на 230 миллионов

19 августа 2020, 17:28

Следователи пришли к выводу, что руководство ООО "Ретроспектива" в Кабардино-Балкарии уклонилось от уплаты налогов за счет ложных сведений в декларациях.

По версии следствия, руководство предприятия, занимающегося оборотом металлов, включило недостоверные сведения в налоговые декларации за 2016-2018 год. Таким образом оно уклонилось от уплаты в госбюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 230 миллионов рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Следователи возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б", ч.2 ст.199 УК России) в отношении руководства ООО "Ретроспектива", сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 199 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале глава фирмы в Кабардино-Балкарии был обвинен в неуплате налогов на 26 миллионов. По версии следователей, руководитель ООО "Меланж" уклонился от уплаты денег в госбюджет за счет деклараций с ложными сведениями.