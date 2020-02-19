Глава фирмы в Кабардино-Балкарии обвинен в неуплате налогов на 26 миллионов

19 февраля 2020, 23:40

Передано в суд дело главы ООО "Меланж" в Кабардино-Балкарии, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов за счет деклараций с ложными сведениями.

По данным прокуратуры, обвиняемый в 2016-2017 годах включил в налоговую декларацию фирмы заведомо ложные сведения и уклонился от уплаты НДС на общую сумму свыше 26 млн рублей.

Дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере) передано в суд. По этой статье предусмотрено до шести лет лишения свободы. Кроме того, заявлен иск взыскать с обвиняемого сумму ущерба, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе глава компании в Кабардино-Балкарии был обвинен в неуплате налогов на 78 млн рублей.