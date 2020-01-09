09 января 2020, 23:59

Глава компании в Кабардино-Балкарии обвинен в неуплате налогов на 78 млн

Прохладненский райсуд Кабардино-Балкарии рассмотрит дело финдиректора коммерческой компании, который, по версии следствия, скрыл крупную сумму денег и не выплатил налоги. На имущество компании, оцененное в 196 миллионов рублей, наложен арест.

Прокуратура Кабардино-Балкарии  передала в Прохладненский районный суд уголовное дело против финансового директора коммерческой фирмы, который обвиняется по ч.2 ст.199.2 УК России (сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый в 2018-2019 годах скрыл 78 миллионов рублей компании, которые должны были пойти на уплату налогов.

Максимальная санкция по данной статье - 7 лет заключения.

Финдиректор признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства, со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства республики сообщает сегодня РИА «Кабардино-Балкария».

На имущество организации, оцененное в 196 миллионов рублей, наложен арест, отмечает сегодня «Регион online».

На сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии, а также официальном аккаунте ведомства в Instagram на 23.55 мск сегодня нет информации по делу финансового директора коммерческой фирмы в республике.

Ранее "Кавказский узел" писал, что директор АО "Эльбрустурист" в Кабардино-Балкарии подозревается в том, что скрыл деньги от налоговиков в сумме более 24 млн 453 тысяч рублей, тогда как у него уже была перед ними задолженность.

Примечание:

"Директор фирмы в Дагестане заподозрен в неуплате 16 млн рублей налогов", "Глава госпредприятия в Чечне предстанет перед судом", "Директор ставропольского предприятия заподозрен в неуплате 6 млн рублей налога".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 января 2020, 00:52

10 января 2020, 00:37

  • Родственники потребовали лечения заключенного Мамаладзе в гражданской клинике

    Семья осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе готовит два судебных иска против президента Грузии, а также об отсрочке приговора в связи с ухудшившимся состоянием здоровья священнослужителя. Мамаладзе не может самостоятельно передвигаться и получить полноценное лечение в тюремной клинике, считает правозащитница Тамта Микеладзе.

10 января 2020, 00:32

10 января 2020, 00:30

09 января 2020, 23:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи