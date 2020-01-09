Глава компании в Кабардино-Балкарии обвинен в неуплате налогов на 78 млн

09 января 2020, 23:59

Прохладненский райсуд Кабардино-Балкарии рассмотрит дело финдиректора коммерческой компании, который, по версии следствия, скрыл крупную сумму денег и не выплатил налоги. На имущество компании, оцененное в 196 миллионов рублей, наложен арест.

Прокуратура Кабардино-Балкарии передала в Прохладненский районный суд уголовное дело против финансового директора коммерческой фирмы, который обвиняется по ч.2 ст.199.2 УК России (сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый в 2018-2019 годах скрыл 78 миллионов рублей компании, которые должны были пойти на уплату налогов.

Максимальная санкция по данной статье - 7 лет заключения.

Финдиректор признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства, со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства республики сообщает сегодня РИА «Кабардино-Балкария».

На имущество организации, оцененное в 196 миллионов рублей, наложен арест, отмечает сегодня «Регион online».

На сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии, а также официальном аккаунте ведомства в Instagram на 23.55 мск сегодня нет информации по делу финансового директора коммерческой фирмы в республике.

Ранее "Кавказский узел" писал, что директор АО "Эльбрустурист" в Кабардино-Балкарии подозревается в том, что скрыл деньги от налоговиков в сумме более 24 млн 453 тысяч рублей, тогда как у него уже была перед ними задолженность.