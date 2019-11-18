Глава "Эльбрустуриста" заподозрен в сокрытии от налогов более 24 миллионов

18 ноября 2019, 22:06

Директор АО "Эльбрустурист" в Кабардино-Балкарии подозревается в том, что скрыл деньги от налоговиков в сумме более 24 млн 453 тысяч рублей, тогда как у него уже была перед ними задолженность.

По версии следствия, директор "Эльбрустуриста" скрыл деньги предприятия, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджет России. "Сумма налоговой задолженности общества составляет 48 790 935 рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Глава предприятия стал подозреваемым по ч. 2 ст. 199.2 УК России (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

АО "Эльбрустурист" занимается, в том числе перевозкой пассажиров на канатных дорогах, работает в сферах гостиничного бизнеса, ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Численность сотрудников на 2018 год составляла не менее 93 человек, следует из информации на сайте Rusprofile.ru.

"Кавказский узел" писал, что ранее директор ООО "Риал" в Кабардино-Балкарии была заподозрена в неуплате 23 млн налогов. По версии следствия, она внесла ложные данные в налоговые декларации и таким образом уклонилась от уплаты денег в бюджет, сообщили следователи 12 ноября.