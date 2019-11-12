Глава фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрена в неуплате 23 млн налогов

12 ноября 2019, 20:07

Директор ООО "Риал" в Кабардино-Балкарии внесла ложные данные в налоговые декларации, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, директор ООО "Риал" включила недостоверные сведения в декларации за 2013-2016 годы и уклонилась от уплаты в бюджет налога на прибыль на общую сумму более 23 млн рублей, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре директор ООО "Марс-Алко" в Кабардино-Балкарии была обвинена в сокрытии более 3,5 миллиона рублей от налоговиков.