Уголовное дело. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 ноября 2019, 20:07

Глава фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрена в неуплате 23 млн налогов

Директор ООО "Риал" в Кабардино-Балкарии внесла ложные данные в налоговые декларации, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, директор ООО "Риал" включила недостоверные сведения в декларации за 2013-2016 годы и уклонилась от уплаты в бюджет налога на прибыль на общую сумму более 23 млн рублей, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре директор ООО "Марс-Алко" в Кабардино-Балкарии была обвинена в сокрытии более 3,5 миллиона рублей от налоговиков.

Примечание:

"Директор фирмы в Дагестане заподозрен в неуплате 16 млн рублей налогов", "Глава госпредприятия в Чечне предстанет перед судом", "Директор ставропольского предприятия заподозрен в неуплате 6 млн рублей налога".

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