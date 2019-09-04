Глава предприятия в Кабардино-Балкарии обвинена в сокрытии денег от налоговиков

04 сентября 2019, 18:24

Завершено расследование дела бывшего директора ООО "Марс-Алко" в Кабардино-Балкарии, обвиняемой в сокрытии более 3,5 миллиона рублей от налоговиков, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, руководитель предприятия сокрыла более 3,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему России. В ходе расследования на имущество ООО "Марс-Алко" был наложен арест на сумму причиненного ущерба, проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Бывший директор предприятия обвинена по ст. 199.2 УК России (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). "Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Статья 199.2 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае бизнесмен в Кабардино-Балкарии был заподозрен в неуплате налогов на 25 миллионов рублей. По данным следствия, он уклонился от уплаты в бюджет за счет подтасовки в налоговой декларации.