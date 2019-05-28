28 мая 2019, 18:24

Бизнесмен в Кабардино-Балкарии заподозрен в неуплате налогов на 25 миллионов

Подтасовки в налоговой декларации позволили директору фирмы в Кабардино-Балкарии уклониться от уплаты в бюджет более 25 миллионов рублей, заявило следствие.

По данным правоохранителей, недостоверные сведения были внесены в налоговую декларацию за 2016 год, в результате бюджет недополучил 25 175 955 рублей.

Дело возбуждено по уголовной статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии. Предпринимателю грозит до пяти лет заключения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 мая в суд было передано аналогичное дело против другого кабардино-балкарского предпринимателя. Обвинение полагает, что он не выплатил налоговикам 26 миллионов рублей.

Примечание:

"Директор фирмы в Дагестане заподозрен в неуплате 16 млн рублей налогов", "Глава госпредприятия в Чечне предстанет перед судом", "Директор ставропольского предприятия заподозрен в неуплате 6 млн рублей налога".

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