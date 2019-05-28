Бизнесмен в Кабардино-Балкарии заподозрен в неуплате налогов на 25 миллионов

28 мая 2019, 18:24

Подтасовки в налоговой декларации позволили директору фирмы в Кабардино-Балкарии уклониться от уплаты в бюджет более 25 миллионов рублей, заявило следствие.

По данным правоохранителей, недостоверные сведения были внесены в налоговую декларацию за 2016 год, в результате бюджет недополучил 25 175 955 рублей.

Дело возбуждено по уголовной статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии. Предпринимателю грозит до пяти лет заключения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 мая в суд было передано аналогичное дело против другого кабардино-балкарского предпринимателя. Обвинение полагает, что он не выплатил налоговикам 26 миллионов рублей.