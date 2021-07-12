Мэр Махачкалы призвал обеспечить соблюдение антиковидных мер в мечетях

12 июля 2021, 16:52

В некоторых мечетях Махачкалы в нарушение предписаний Роспотребнадзора были замечены прихожане, написал сегодня мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Instagram. Пользователи соцсети указали на избирательность ковид-ограничений.

Как писал "Кавказский узел", с 21 июня власти Дагестана запретили богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Жители республики сочли запрет необоснованным. Глава Роспотребнадзора Дагестана призвал запретить любые массовые мероприятия и посещение культовых учреждений.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев провел встречу с муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди по вопросу ограничений в связи с COVID-19. "Несмотря на требования Роспотребнадзора не допускать массового скопления людей и отменить пятничные рузманы, в некоторых мечетях кроме священнослужителей были замечены и прихожане", - написал Дадаев сегодня на своей странице в Instagram. По его словам, муфтий согласен, что в сложившейся ситуации необходимо строго следовать рекомендациям специалистов, в частности, Роспотребнадзора.

Многие жители республики не доверяют властям, но склонны доверять религиозным деятелям, в том числе и в вопросах вакцинации, считают руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и бывший глава медицинского профсоюза Салим Халитов.

Публикация в аккаунте Салмана Дадаева, насчитывающем 84,8 тысячи подписчиков, набрала к 16.50 мск 1793 отметки "нравится" и 106 комментариев.

Часть пользователей высказалась против запретов на посещение мечетей.

"А кафе и рестораны работают все равно, там тоже большое количество людей, только об этом все молчат", - указал saidov___bagaudin. С ним согласился askhabov2420. "А что рестораны, кафе, супермаркеты, рынки, общественный транспорт, госучреждения - они все работают, они вас не беспокоят?? А почему пятничная молитва беспокоит вас и всех остальных, уважаемый Салман Дадаев? Пятничная молитва - это фарз (обязательная для исполнения религиозная обязанность. - Прим. "Кавказского узла") не только для священнослужителей, но и всех мусульман", - написал он. Ему ответил rashid_suleimanov. "В шариате есть послабления в этом вопросе в период распространения инфекционных болезней", - отметил он.

"Дело не в послаблении, брат, дело в том, что все работают, а пятничную молитву не дают совершать. Все знают, что в пятницу (мусульмане) приходят, делая полный ритуал, прежде чем прийти в мечеть, и вероятность заболеть в мечети меньше, чем где-либо - чем в супермаркетах, в торговых центрах, в магазинах, на рынках и так далее. В пятницу люди приходят (в мечеть) с полным омовением, как полагается мусульманину в пятничный день", - возразил askhabov2420.

Часть комментаторов усомнилась в действенности ограничений на фоне притока туристов. "Смысл - мечети закрывать, когда тысячи туристов каждый день приезжают. А среди них больных тоже немало, наверное", - отметил пользователь zmazp. "Все правильно вы говорите, а свадьбы продолжают играть, а туристы, которые прут сюда - это что-то, запретите им тоже", - предложила arabovailmira.

Официальная статистика по коронавирусу в Дагестане неоднократно подвергалась критике. Многим пациентам перед смертью ставился диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с такой пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За последние сутки в Дагестане зафиксирован 191 новый случай заражения коронавирусом, два человека скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 37 919 человек, из них умерли 1585, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".