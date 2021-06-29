Муфтият Дагестана посоветовал верующим пройти вакцинацию

29 июня 2021, 16:46

Соблюдать требования Роспотребнадзора, избегать участия в массовых мероприятиях и сделать прививку от коронавируса призвал верующих председатель муфтията Дагестана. Авторы комментариев в соцсети призвали священнослужителей послужить примером в вопросах вакцинации.

Как писал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман России 17 марта приняло фетву, согласно которой признало допустимой к использованию вакцину от коронавируса "Спутник V" с точки зрения шариата. Власти Дагестана запретили богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей с 21 июня в связи с резким ростом темпов заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией.

Многие жители республики не доверяют властям, но склонны доверять религиозным деятелям, в том числе и в вопросах вакцинации, считают руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и бывший глава медицинского профсоюза Салим Халитов.

Соблюдать ограничения в связи с COVID-19 и при необходимости пройти вакцинацию призвал сегодня верующих председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов. "Наша с вами общая задача – противодействовать распространению COVID-19, минимизировать риски заражения этим вирусом. Дорогие дагестанцы, убедительная просьба не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора, а при необходимости, следуя рекомендациям компетентного врача-специалиста, вакцинироваться", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Instagram муфтията Дагестана.



"Призываем вас не посещать места массового скопления людей, стараться избегать контактов с родственниками и друзьями и не принимать участия в различных мероприятиях. Игнорирование вышеупомянутых правил может резко спровоцировать появление дополнительных очагов распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим призываю всех священнослужителей также соблюдать все правила предосторожности", - приводятся в сообщении слова Алиханова.

Комментарии к записи в Instagram-аккаунте муфтията Дагестана, насчитывающем 615 тысяч подписчиков, ограничены. К 16:40 мск запись набрала 2542 отметки "нравится".

Сообщение муфтията опубликовал также Instagram-паблик lifedagestan, насчитывающий 799 тысяч подписчиков. На 16:40 мск запись набрала 36,3 тысячи просмотров и 150 комментариев.

Часть пользователей этого паблика призвала муфтиев послужить примером и пройти вакцинацию. "Муфтият, покажите своим примером - сами вакцинируйтесь", - написал murad_decor. "Надеюсь, весь муфтият привился", - указал gazimagomedov_g_g. "Я думала, когда же они будут призывать вакцинироваться, что-то вы припозднились, братаны", - отметила floksaska.

В комментариях пользователи поспорили о независимости решений муфтията от властей. "Когда же у муфтията дух появится - встать за свой народ, а не за своих хозяев?" - спросил пользователь otec_i_doch_. "Муфтият полностью под колпаком сами знаете кого", - заявил пользователь alb2818.

Ряд пользователей выступили в защиту муфтията. "Без смуты, муфтият сказал о необходимости (вакцинации) только при рекомендации компетентного врача-специалиста", - написал ibn_muhammadsharif. Его поддержал и kurbabagamaev_a. "Где вы тут увидели призыва на вакцину? Тормозами не будьте!", - написал он.

По данным на 29 июня, за последние сутки в Дагестане зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом, три человека умерли. С начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 35 681 человека, 1541 пациент скончался, следует из информации на сайте Стопкоронавирус.рф.

Официальная статистика неоднократно подвергалась критике. Так, в Дагестане многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".