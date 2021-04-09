Махачкалинцы одобрительно восприняли появление пункта вакцинации у мечети

09 апреля 2021, 19:30

Посетители мечети в Махачкале одобрительно отнеслись к появлению рядом с ней пункта вакцинации от коронавируса, а медработники сочли интерес населения к прививкам достаточно высоким. Многие жители республики не доверяют властям, но склонны доверять религиозным деятелям, в том числе и в вопросах вакцинации, считают руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов и бывший глава медицинского профсоюза Салим Халитов.

Как сообщал «Кавказский узел», 8 апреля, мэр Махачкалы анонсировал размещение мобильного пункта вакцинации у центральной джума-мечети в города. Пользователи соцсетей напомнили о добровольности данной процедуры, часть комментаторов сочла прививку от коронавируса в мобильном пункте опасной.

6 марта РБК обнародовало данные, согласно которым в Дагестане самые низкие в России темпы вакцинации от коронавируса. По данным издания, на начало марта первой дозой вакцины было привито меньше одного процента (0,46 процента) населения республики.

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса разместили сегодня, как и анонсировал мэр Салман Дадаев, у здания махачкалинской Джума-мечети на улице Дахадаева. По словам одного из работников пункта, они периодически выезжают в разные части района города и работают на многолюдных улицах. В день на мобильный прививочный пункт обращаются порядка 30-50 человек, сообщил медработник корреспонденту «Кавказского узла».

Для вакцинации в мобильном пункте достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» главврач поликлиники №6 Бурлият Исаева.

«Мы прибыли к мечети, так как здесь большое скопление людей, - сюда приходят и жители других районов, и жители других городов республики. Мы прививаем всех желающих», - отметила она.

Перед прививкой желающий вакцинироваться проходит медицинский осмотр – измеряется температура, кровяное давление, а также сатурация (уровень насыщения крови кислородом), пояснила главврач. Через 21 день машина снова приедет на это же место, чтобы все, кто привился сегодня, получили второй компонент вакцины.

«Наш прививочный пункт находится на Шамиля, 27, он работает с 8 утра до 20 вечера. Все желающие могут в нем привиться, независимо от того, где они проживают», - сказала Исаева. По ее оценкам, спрос на вакцинацию «достаточно высокий».

В конце февраля руководитель дагестанской общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов заявил "Кавказскому узлу", что местные жители не прививаются, потому что не доверяют чиновникам и качеству вакцины. Опрошенные "Кавказским узлом" тогда же жители республики заявили, что боятся побочных эффектов вакцины.

Около 20 минут корреспондент «Кавказского узла» находился у мобильного пункта, и за это время им ззаинтересовался только один из посетителей мечети. Нариман поинтересовался у врачей, что необходимо для получения прививки. Мужчина сказал медработникам, что придет к ним после совершения намаза.

«Все что меня интересовало по этой теме, я узнал, решил, что обязательно буду вакцинироваться. И все члены моей семьи (будут делать прививку) - это нужно для здоровья и для окружающих», - отметил Нариман,. Он добавил, что вопрос вакцинации для него актуален, поскольку он планирует выезжать за границу.

Другой посетитель мечети, Шамиль, одобрительно оценил размещение мобильного пункта у религиозного учреждения, хотя сам прививаться пока не собирается. «Вопрос с вакциной очень щепетильный. Сейчас тяжелые времена, не знаешь, кому доверять, кому верить. Лично я сам пока страхуюсь и не планирую делать прививку. Но для тех, кто уже решил и хочет вакцинироваться – это (пункт вакцинации у мечети) безусловно удобно и быстро. Может кто-то не знал, где можно сделать прививку, а тут прям перед тобой, у мечети. Можно сразу после намаза пойти и привиться», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, серьезное отношение к вакцине у верующих может появиться после разъяснения духовенства. «Я сам не переболел коронавирусом, и среди близких не было никого, кого бы эта инфекция коснулась. Выступать за или против прививки я не могу, так как у меня нет серьезных оснований делать выводы. Мы верующие люди, и религия нас учит не обвинять кого-то или что-то безосновательно. Я сам очень лояльно отношусь к муфтияту, поэтому жду, что они скажут по этому поводу. Если муфтий сделает прививку, то тогда и я последую его примеру», - сказал Шамиль.

В составе российской вакцины нет животных компонентов, ее применение уже одобрено в ряде мусульманских стран, заявили разработчики препарата "Спутник V". У верующих есть обоснованные сомнения в безопасности вакцины, а часть мусульман оказалась под влиянием слухов и теорий заговора, указали представители духовенства и опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Махачкалинец Абдулбасыр к размещению пункта вакцинации у мечети отнесся равнодушно. «Мнения о прививки против коронавируса разные: кто-то говорит, что делать (прививку) нельзя, другие выступают за и делают прививку. Я сам придерживаюсь позиции, что пока делать не буду», - отметил Абдулбасыр. Он добавил, что во время пандемии он не болел COVID-19.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Махачкалы.

По состоянию на 9 апреля в Дагестане вакцинировано 39 404 человека или 5,1% населения региона, следует из информации, размещенной на правительственном портале «Мой Дагестан». Всего в республику поступило почти 64 тысяч доз вакцины.

По данным портала, в Дагестане подлежат вакцинированию в общей сложности 780 тысяч человек. Как отмечал врио главы Дагестана Сергей Меликов на заседании Оперативного штаба 6 апреля, вакцинация такого количества людей (60 процентов взрослого населения региона) необходима для выработки коллективного иммунитета. На этом же совещании министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что в 39 медучреждениях развернуто 1105 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Из них, по данным на 6 апреля, занято 837 коек, 268 остаются свободными, рассказала она.

Идею размещения мобильных пунктов вакцинации у мечети положительно оценил руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов.

«В Дагестане пока еще много людей, которые не доверяют качеству вакцины и не желают ее делать. Людям нужно разъяснять, менять их мнение, и это должно исходить от тех, к кому очень высок уровень доверия. У нас (доверяют) религиозным деятелям, поэтому власти сделали правильный выбор, расставляя мобильные пункты у мечетей», - сказал он "Кавказскому узлу".

Размещение мобильных пунктов у других учреждений, в том числе в торговых центрах, было бы не так эффективно, полагает Увайсов. «В торговых центрах нет источника доверия, лидеров мнения - это места, где просто ходит много людей. Но проблема у нас не в том, что люди не могут найти место, где сделать прививки, а в том, чтобы убедить их пройти вакцинацию», - считает он.

Низкие темпы вакцинации в Дагестане связаны с тотальным недоверием населения к власти, считает бывший руководитель профсоюза «Альянс врачей» Салим Халитов.

«И тут дело даже не столько в недоверии к медицине, сколько именно в недоверии к власти. Элемент недоверия к ней слишком выражен в сознании людей, и поэтому то, что говорит власть о необходимости вакцинации, отрицательно воспринимается частью населения», - сказал Халитов "Кавказскому узлу".