Власти Махачкалы анонсировали проведение вакцинации у мечети

08 апреля 2021, 18:32

Мобильный пункт вакцинации будет размещен у центральной джума-мечети в Махачкале, сообщил сегодня мэр города. Пользователи напомнили о добровольности данной процедуры, часть комментаторов сочла прививку от коронавируса в мобильном пункте опасной.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта РБК обнародовало данные, согласно которым в Дагестане самые низкие в России темпы вакцинации от коронавируса. "Дагестан... остается единственным российским регионом, где первой дозой привито меньше одного процента населения (0,46 процента)", - сообщило издание.

Вакцинация от коронавируса обязательна для желающих совершить хадж в 2021 году, сообщил ранее Минздрав Дагестана. Ограничения для пользователей без прививок лишают смысла добровольную вакцинацию, обратили внимание пользователи Instagram.

Муфтий Дагестана шейх Ахмед-афанди принял решение усилить разъяснительную работу с населением, с прихожанами мечетей по вопросу вакцинации от коронавируса, сообщил сегодня глава Махачкалы Салман Дадаев после встречи с муфтием.

"Специалисты говорят о третьей волне коронавирусной инфекции, и уже в Дагестане зафиксировано несколько случаев заболевания британским штаммом, который очень тяжело поддается лечению и значительно быстрее распространяется. Только выработка популяционного иммунитета, который достигается путем вакцинации населения, поможет остановить цепочку распространения болезни. Мы приняли решение установить мобильный пункт вакцинации у центральной джума-мечети, чтобы все, кто посещает пятничный рузман, могли вакцинироваться до или после посещения", - написал глава города в своем Instagram.

На 18.10 мск публикация в аккаунте мэра Махачкалы набрала 38,7 тысячи просмотров и 75 комментариев.

Многие пользователи отметили, что вакцинация в мобильных пунктах достаточно опасна. "Объективной статистики последствий вакцинации нет. А что делать тем, кому "Спутник V" по медпоказаниям не подходит. И какая вакцина у нас? И не понимаю, как в мобильных пунктах можно делать всем прививки, не учитывая болезни людей, особенно пожилых?" - написал aidabaym. "Процедуры вакцинации проводит доктор, при её проведении соответствующие профилактические мероприятия осуществляются", - прокомментировал аккаунт obrashcheniya_mkala_9, созданный для работы с обращениями жителей города.

"А ничего, что для вакцинации нужно знать анамнез больного? Существующие проблемы со здоровьем, аллергические реакции и прочее? Каким образом в мобильном пункте это осуществить? Никак! Это называется халатное отношение! Статья, между прочим. Только где потом искать тех, кто вкалывал эту вакцину человеку? Кому предъявлять (претензии) в случае чего? Или вы предлагаете заранее написать, что с возможными осложнениями согласны?!" - возразила пользователь _tochno_ne_ta. Ей ответил пользователь tami_99_1. "В мобильном пункте медики тоже проводят беседу перед прививкой, расспрашивают об аллергии и сопутствующих заболеваниях", - написал он.

Ряд пользователей Instagram отметили, что ждут поставки новой вакцины. "Когда в республике будет прививка "КовиВак", разработанная институтом Чумакова? Минздрав не знает. Почему нет объективной ситуации по прививкам? Какие прививки поступили? Ведь всем поголовно не подходит "Спутник V", - отметила zara_k__1963.

Пользователь mamedovusman_orman возмутился навязыванием вакцинации. "Куда только не лезут, чтобы людей заставить. Вакцинация - дело добровольное: хочешь - делай, не хочешь - нет", - написал он.

Публикацию мэра репостнул Instagram-аккаунт Минздрава Дагестана, там она собрала 2568 просмотров и 10 комментариев.

Часть пользователей также скептически отнеслась к размещению мобильного пункта вакцинации. "По домам ещё начните ходить с вакциной", - написал пользователь stomars_. "Людей оставьте в покое, себе делайте", - отметил ramazanov6611. "Вы в городе делайте порядок, потом начните", - прокомментировал orhideyammmm.

Муфтият Дагестана также продублировал публикацию Дадаева в своем аккаунте, однако отключил возможность комментирования.

В Дагестане за сутки выявлено 43 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии подтверждены 31 389 случаев заражения. За сутки скончался один человек, всего умерло 1416 человек, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава республики, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерло 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Напомним, у двух человек был обнаружен британский штамм коронавируса, они прибыли в Дагестан из-за границы.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".